Cyber Monday 2020: cuáles son las mejores ofertas y opciones de cuotas de esta edición

Se trata de la octava edición organizada por CACE con 824 marcas participantes, de las cuales 179 son empresas que se suman por primera vez para formar parte del gran evento y ofrecer sus descuentos.

De las más de 800 tiendas, 161 son empresas radicadas en el interior del país, entre las que se destacan la provincia de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras plazas.

Las 10 categorías disponibles con financiación en 12 y 18 cuotas sin interés serán las siguientes: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Automotriz; Alimentos y Bebidas y Varios.

En la edición de 2019 del evento de compras online habían participado 555 empresas que atrajeron a 3 millones de usuarios en el sitio oficial. El resultado se estimó en $11.811 millones en facturación, 2,1 millones de órdenes de compra, 3,8 millones de artículos vendidos. Entre las categorías que más transacciones movieron se destacaron los rubros alimentos, bebidas con y sin alcohol, indumentaria y accesorios infantiles, decoración y calzado no deportivo.

“Desde la CACE organizamos este tipo de eventos donde empresas de todo el país tienen la oportunidad de impulsar sus ventas y alcanzar a nuevos usuarios. Estamos muy satisfechos con los resultados del evento anterior, sin duda estas iniciativas son muy esperadas por usuarios y empresas. Estamos expectantes acerca del próximo evento e invitamos a los usuarios que se registren en el sitio oficial de CyberMonday (www.cybermonday.com.ar) y suscribirse a las notificaciones para recibir todas las novedades desde las 00 hs del lunes y durante todo el evento”. sostuvo Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE.

Ofertas por día

En esta ocasión, el Cyber Monday incluirá “Mega ofertas” y “Mega ofertas bomba”, las primeras estarán disponibles durante todo el evento y las segundas en momentos puntuales del día.

En el primer caso, se trata de más de 10.000 beneficios especiales y promociones únicas que tendrán por objetivo acercar a los consumidores oportunidades. Estas ofertas se podrán encontrar en la web durante todo el evento.

En cuanto a las “Mega Ofertas Bomba” el objetivo es revelarlas una vez por día, durante los tres días de evento y se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías. Estarán disponibles sólo por una hora o hasta agotar stock.

Algo similar pasará con las “horas sorpresa”, en las que se habilitarán ofertas y promociones agrupadas por categorías por tiempo limitado. Las mismas tendrán una hora de duración y aparecerán durante distintos momentos del día. El evento contará con 10 horas sorpresa, una por categoría.

Entre las tiendas online de Argentina que participan de la acción, se encuentran: adidas; Almundo; Aloise; Arredo; ASSIST CARD; BedTime; Belmo; Bidcom; Bodegas Bianchi; ABUGAR SILLONES; Cetrogar; Coppel;Dafiti; Dexter; DIA ONLINE; El Dormilón; EQUUS; Falabella; Farmacity; Farmaonline; Frávega; Gadnic; GARBARINO; Gardenlife; Get The Look; GPSFARMA; Hendel.

También participarán Industria Argentina del Descanso “Rosen”; iunigo; LA ANONIMA ONLINE; La Cardeuse; La Espumería; La Roche Posay; Megatone; Mercado Libre; MIMO & CO; Montagne; Movistar; Musimundo; NALDO; OVERHARD.

Y Perfumerías Juleriaque; Reebok; Samsung Argentina; Simmons; Sodimac; SommierCenter; SPORTING; Stock Center; Style Store; Tecno Life Argentina; Tienda Naranja; Tuenti; Universal Assistance; Venex, Vichy y Whirlpool.

Esta edición de CyberMonday, se realizará en un contexto de cuarentena un poco más flexibilizada que la que se dio durante el Hot Sale, donde según los datos arrojados por el MID, el estudio que Kantar TNS realiza para la CACE, 1 de cada 10 usuarios realizó compras online por primera vez durante el aislamiento.

Además, en esta edición se incorporará, al igual que en Hot Sale, la sección llamada “Solidaridad”. Allí, el usuario podrá elegir entre seis reconocidas ONGs y realizar donaciones en dinero a aquella causa con la que más se identifique.

Esta nueva categoría de la edición 2020 estará disponible durante los tres días de evento. Tuvo su debut durante Hot Sale y su buen funcionamiento impulsó a sumar esta categoría en CyberMonday, según indicaron desde la CACE. Participarán Asociaciones Civiles de alcance nacional que abordan problemáticas como Salud, Niñez, Hambre, Comunidades Vulnerables, problemáticas de Vivienda y problemáticas Sociales.