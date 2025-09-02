El secretario general de la CGT, Héctor Daer, estará presente este jueves en Paraná en un encuentro de sindicatos entrerrianos, junto a los candidatos a legisladores nacionales del frente peronista, Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza Torres y Marianela Marclay.

Fuerza Entre Ríos convoca a trabajadores y trabajadoras a participar de un encuentro encabezado por el dirigente sindical, que se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre en el camping de Atsa (Don Bosco 2906) de Paraná, a partir de las 17 horas.

La propuesta abarca a diversos sindicatos de toda la provincia con el propósito de analizar e intercambiar sobre la situación que atraviesan los trabajadores del país y de Entre Ríos en particular.