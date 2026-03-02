La guerra entre Estados Unidos en alianza con Israel e Irán escaló a una situación inédita durante el fin de semana y tiene en vilo a las comunidades religiosas en la Argentina y, en particular, en Entre Ríos. La Filial Paraná de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) ya entabló conversaciones con el gobierno y la Policía de la provincia para prevenir cualquier tipo de represalia contra las poblaciones judías en el territorio.

El golpe más importante de la operación “Furia Épica” que desplegaron el sábado las fuerzas armadas estadounidenses e israelíes fue el asesinato del Ayatolá Alí Jamenei, el Líder Supremo de Irán que gobernaba la nación islámica desde 1979. Pero la avanzada bélica sobre el país ya se cobró entre sus víctimas fatales a buena parte de la plana mayor de gobierno y militar iraníes.

El conflicto recién inicia e Irán prometió recurrir a armamento “hasta ahora no conocido” en respuesta a la agresión de EE.UU.-Israel.

Argentina, donde reside la quinta comunidad judía más numerosa del mundo, y Entre Ríos, donde hay más de 40 sitios identificados o vinculados con el judaísmo, se preparan para prevenir eventuales represalias.

Pablo Soskin, presidente de la Filial Paraná de la DAIA, consideró que la caída de los mandos iraníes “es parte de la Justicia” por los actos terroristas atribuidos al régimen islámico en Argentina en la década del ‘90: los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. “No es la Justicia que deba realizarse, pero las personas imputadas en AMIA nunca van a comparecer”, consideró.





Soskin confirmó en declaraciones a AHORA que la institución ya empezó los preparativos ante el nuevo conflicto bélico internacional: “Siempre que hay una situación bélica, la Policía y el Ministerio de Seguridad provincial se comunican enseguida y toman mayor precaución en las entidades israelitas”, explicó.

Soskin ya habló con el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. Entre las medidas que se adoptaron en Paraná, según el dirigente judío, se reforzaron los operativos de seguridad en la sinagoga, la escuela Martin Buber y el club Sionista. “También se vigila quién entra y sale de la provincia”, indicó.

Si bien en la DAIA evitan promover el temor, Soskin advirtió: “No estamos exentos de que pueda haber atentados. Argentina es la quinta comunidad judía del mundo y es muy activa”.



El titular de la DAIA Paraná recordó a sus comunidades que ante cualquier situación llamativa o extraña se llame de inmediato al 911.

“No vivimos con temor porque la vida tiene este condimento para nosotros, ya ha habido atentados y hechos terroristas”, admitió el referente en declaraciones a AHORA.

“La guerra nunca se celebra”, aclaró sobre la recepción en la comunidad de los ataques a Irán del fin de semana, aunque consideró: “Irán es el patrocinador del terrorismo más importante del mundo y el mundo le ha puesto un límite a su accionar”. Asimismo, aseguró que “está determinada la responsabilidad de Irán en los atentados” contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina. Según señaló, los autores intelectuales fueron “la cúpula del gobierno” iraní.