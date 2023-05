Dallys Ferreira regresó a la Argentina y estuvo como invitada en LAM (América TV), allí contó cómo ve el país y tras varios comentarios polémicos y dichos desafortunadas fue duramente criticada en la red.

Si bien Dallys supo destacarse en la farándula nacional, hace varios años decidió regresar a su país de origen para terminar de construir una carrera artística. Ahora, remarcó que solo está de ‘turista’ y tras la pregunta de Ángel de Brito de por qué ya no elige Argentina, ella dejó varias frases contundentes. La exvedette ironizó sobre la crisis económica que atraviesa la Argentina y eso a los usuarios de la red no le cayó para nada bien.

Qué dijo Dallys Ferreira de Argentina

“Yo estoy de turista, gano mejor en Paraguay. Son pobres ustedes, pero los extraño un montón”, comenzó de forma directa, y para rematar, agregó: “Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero los quiero un montón”.

“Lo que veo mucho es el ánimo de la gente. Extraño mucho, quisiera venir más seguido a la Argentina, un país que ha sido muy generoso conmigo, y todos me dicen: ‘no vuelvas’, y estoy hablando de gente que tiene empresas ”, manifestó para mostrar gratitud hacia el país que profesionalmente elevó su nivel artístico.

Además, brindó su punto de vista a partir de la experiencia propia en los años que adaptó a la Argentina como su segunda casa: “Sabés que lo que veo mucho es en el ánimo de la gente. La gente no tiene esperanza, porque en 2008 ya había una tremenda crisis tremenda acá y así fuimos llevando y arrastrando porque la gente está desesperanzada”.

Al momento de encontrar un responsable, apuntó contra el gobierno nacional. “Siempre la culpa de es de la pandemia, del FMI, de la guerra en Ucrania, cuando las medidas que ha tomado el Gobierno nos trajo hasta acá”, concluyó para dar paso a un gran debate tanto en el piso de LAM como entre los usuarios de la red.

La aclaración de Dallys Ferreira tras la polémica de sus dichos

"Quiero dejar muy en claro que yo le hice una broma a @AngeldebritoOk por una broma anterior que él me hizo a mí. Quiero y respeto a lo argentinos, lamento muchísimo que se mal intérprete mis palabras. Lejos de mí polemizar. Vine a pasar unos días hermosos en este país que amo", expresó mediante twitter Ferreira, horas después de sus declaraciones.

Luego, cerró: "Una pena que algunos medios tergiversen mis palabras, la Argentina me dio muchísimo y siempre le voy a estar agradecida. La broma se la hice a #Angel y en otro momento me referí sobre la Argentina, comenté el difícil momento que los argentinos me contaron que viven".