Dalma lo atendió a Luis Ventura por crear una interna en la familia Maradona

Todas mis tías estuvieron invitadas a mi casamiento!Vinieron solo 2! Lamento tener que exponerlas pero EL TEMA ME SATURO! Otra tía me llamo y me dijo que si mi papá no venía,ella no podía venir! Desconozco que fue lo que ellas le dijeron a mi papá, invitadas estaban todas! ❤️ pic.twitter.com/SEfnIFJEYt