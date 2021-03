Dalma Maradona contó el origen de la enemistad con Morla

Según comentó en sus redes sociales Dalma, no le sorprendería para nada que la boda del letrado fuera parte de una estrategia para salir ileso en la causa que investiga el fallecimiento del ex deportista.

matias-morla-diego-maradona-0711-984914.jpg

"Un seguidor me dijo que se casa para que su mujer no pueda declarar en la justicia", contestó ante la pregunta de una seguidora con un emoji misterioso.

Morla ya tiene confirmado turno para el Registro Civil y su novia viajó hacia Europa para comprar su vestido de novia. María es estudiante de Derecho y al parecer tiene una buena relación con los tres hijos del último abogado de Diego Maradona: Magdalena y Felipe, fruto de su primer matrimonio, y Franca, hija del letrado con la modelo Florencia Wendel.

Más allá del amor que los une, María y Matías podrían tener un motivo más urgente para pasar por el altar. Es que, según trascendió, el abogado estaría buscando la forma de irse a vivir a Estados Unidos, donde podría trabajar como representante de futbolistas. Pero para instalarse en el país del norte necesita conseguir una visa de inversor, además de los permisos para que su pareja pueda irse con él. Si están casados, los trámites podrían llegar a ser más ágiles.

dalma y diego.jpg

Si bien aún no se encuentra imputado por la causa de Diego Maradona, los últimos audios que se conocieron generan sospechas respecto a su actuación como apoderado y amigo del "Diez", y dejan en evidencia que sabía que el ex futbolista consumía marihuana y alcohol.

De hecho, tanto Gianinna como Dalma nunca estuvieron de acuerdo con que el abogado representara a su padre, y según contó recientemente la hija mayor de Maradona, la enemistad comenzó luego de que el letrado les ofreciera dinero a las chicas a cambio de apoyarlo frente a su padre.

"Un día vinieron Morla y Víctor Stinfale a la casa de mi hermana a decirnos que si nosotras le decíamos a mi papá que ellos eran unos capos y que tenía que trabajar con ellos, nos iban a dar porcentajes de los contratos ¡Y LOS SACAMOS CAGANDO!”, contó sin rodeos.

dalma captura.JPG

Además, dijo que permitió que Stinfale entrara al velorio de su papá porque él le había dicho que no trabaja con Morla hacía tiempo, algo que ahora no cree del todo después de haber escuchado los audios que transcendieron recientemente de ambos abogados.

"¡Él tuvo una charla conmigo en la clínica y me dijo que él no tenía nada que ver con Morla hace años y cuando le dije que DE NINGUNA MANERA IBA A ENTRAR MORLA, él me dijo que le parecía perfecto! Ahora que en los audios todos lo llaman el 'jefe' me gustaría poder volver a hablar con él", aseguró.