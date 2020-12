La mayor de las hijas de Claudia Villafañe y Diego Maradona salió en defensa de su hermana Gianinna, y a través de sus historias de Instagram le respondió a Matías Morla, pero cuando intentó mencionarlo arrobándolo al mensaje, se encontró con que el exabogado y mánager de El Diez la había bloqueado. "Más cagón no se consigue", le lanzó.

Pero eso no frenó a Dalma, y publicó su respuesta en las siguientes historias. "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'", arrancó la actriz, de 33 años de edad su mensaje.

Y continuó sin filtro: "Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente… Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a terner que dar la cara… Nos vemos ahí y, si tenés alguna duda, me la preguntás a mi cara a cara! Ojalá que se haga justicia, y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no, tu condena es social”, sentenció en cólera.

Luego, habiendo tomado conocimiento del audio que Morla le mandó a Gianinna, agregó: “A mi hermana no la apura NADIE, y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá". "Por último, agradeceme… Menos mal que no fuiste al velorio, porque la gente que pasaba te gritaba asesino… Te ahorré un disgusto”, le aseguró.

El viernes, Jorge Rial reveló en Intrusos (América) un audio que Morla le envió a Gianinna, la hija menor de Villafañe y Diego, en respuesta a otro que le había mandado ella donde, supuestamente, le había pedido reunirse para hablar de temas legales y hereditarios.

"Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo. Cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá", aseguró el letrado, quien posee una empresa, Sattvica, que es dueña de las marcas "El 10", "Maradona", "Diegol", "La Mano de Dios", "Diegol", "Maradona" y "El Diego", entre otras 50 rúbricas similares.

"Por ahora no me puedo juntar con nadie, hasta que la Justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Así que plantealo en tribunales y con todo gusto iré", agregó de manera contundente.

Por último, el abogado le hizo un reclamo demoledor a la joven de 31 años de edad: "Por otro lado, nunca me voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá", le lanzó el abogado recordándole con un tono fuerte el que le hayan prohibido el ingreso al velatorio en Casa Rosada y al cementerio privado de Bella Vista respectivamente.