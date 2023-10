A casi dos semanas de su estreno, "La hija de Dios: Dalma Maradona", la serie documental sobre la historia de Diego Armando Maradona, reveló su primer avance donde la actriz e hija mayor de Claudia Villafañe, asegura: "Ahora me toca hablar a mí".



"La historia de mi papá se contó un montón de veces pero la historia de Diego Maradona conmigo sólo la puedo contar yo", afirma en el primer avance, que llega tras el estreno de la serie de ficción basada en hechos reales, "Maradona: Sueño Bendito", que ella definió como "una historia que no tiene nada que ver con la realidad".



La serie está compuesta de tres episodios que intercalan material de archivo, imágenes inéditas -"me encuentro con imágenes de nosotros cuatro que yo no había visto nunca", se la escucha decir a Dalma en el trailer-, así como entrevistas a destacadas personalidades que formaron parte y acompañaron el camino de Maradona, como: Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Lalo Maradona, Jorge Burruchaga, Fernando Signorini y sus colegas en Nápoles.



"La hija de Dios: Dalma Maradona", parte del mismo nombre que tituló el libro de Erika Halvorsen (creadora de guiones televisivos como "Pequeña Victoria", y "El fin del amor"), que ambas llevaron al teatro desde el 2021.



Este documental, cuenta con la dirección de Lorena Muñoz, cineasta reconocida por sus películas "Gilda, no me arrepiento de este amor" (2016) y "El Potro, lo mejor del amor" (2018) y que viene de estrenar el miércoles pasado la serie "Releyendo: Mafalda" en Disney+ y Star+. "Me interesan muchísimo las biografías, es como un género que me resulta súper atrapante y que reúne un poco de la ficción y del documental. Es como un mix de ambas que siento que me caracteriza tanto", contó y adelantó en exclusiva sobre alguna próxima biopic por llevar a la pantalla: "Hay alguien que me re interesa pero no se puede contar. Ahora es así. Por un tema de derechos y que se están negociando. Es una mujer".



Producida por Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman para Infinity Hill ("Argentina, 1985" y "Puan"), y Karina Castellano, Helen Roca y Gabriela Galaretto para Nativa Contenidos, bajo la supervisión de la vicepresidenta de producción y desarrollo para Discovery Latin America, Michela Giorelli. Se estrena el 26 de octubre por HBO Máx.



Contar a Maradona desde otro enfoque



Como decía Dalma, la historia de su padre se transmitió en incontables oportunidades, y eso incluye formato. En este sentido, recomiendan mirar "El camino de San Diego", una película de Carlos Sorín ("El cuaderno de Tomy") acerca de lo que representó Diego Armando Maradona en la gente, que se moviliza y le rinde homenaje como a un santo popular. Se trata de una historia de ficción que sigue a Tati Benítez, un joven que va desde Misiones a Buenos Aires para apoyar a su ídolo mientras se encuentra internado en la Clínica Suizo Argentina (hecho que efectivamente sucedió en 2004) con un timbó que a simple vista le evoca a la histórica pose de Maradona con sus brazos en alto.