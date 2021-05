Dalma Maradona mostró el altar con fotos de su papá que tiene en su casa

"Les quiero contar de este proyecto, ella es Vero y hace estos altares. Este me lo acercó a la radio. Estos altares aparecen en diferentes barrios, plazas y potreros. Quiero agradecerte de todo corazón porque el día que me lo regalaste no pude hablarte porque no podía parar de llorar. Aprovecho para agradecerte el amor, el cariño, el respeto y la carta hermosa que me regalaste. Es un proyecto de amor", le dedicó Dalma a la mujer, con ternura.

Además, acto seguido compartió una foto del rostro de su papá y cerró su descargo dedicándole un amoroso mensaje. "La sonrisa más linda. Te voy a extrañar todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar", expresó.