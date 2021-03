Dalma Maradona reveló el origen de su guerra con Matías Morla

Y a través de Instagram Stories, Dalma reveló el origen del conflicto. Un seguidor le preguntó: “¿Por qué tanta cizaña de Morla hacia ustedes?”.

Entonces, la actriz contó qué ocurrió cuando Morla y Víctor Stinfale fueron años atrás a la casa de su hermana Gianinna Maradona para hablar con ellas: “Porque un día vinieron Morla y Stinfale a la casa de mi hermana a decirnos que si nosotras le decíamos a mi papá que ellos eran unos capos y que tenía que trabajar con ellos, nos iban a dar porcentajes de los contratos ¡Y LOS SACAMOS CAGANDO!”.

Otra pregunta fue sobre la presencia de Stinfale en el velorio de Diego que tuvo lugar en la Casa Rosada: “¿Por qué no sacaste cagando a Stinfale del velatorio de tu papá?”.

Dalma no dudó en su respuesta: “Porque él tuvo una charla conmigo en la clínica y me dijo que él no tenía nada que ver con Morla hace años y cuando le dije que DE NINGUNA MANERA IBA A ENTRAR MORLA, él me dijo que le parecía perfecto! Ahora que en los audios todos lo llaman el 'jefe' me gustaría poder volver a hablar con él...”.