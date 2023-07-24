El candidato a diputado provincial, Carlos Damasco, de la Libertad Avanza, el partido que lleva a Javier Milei como candidato a presidente y a Sebastián Etchevehere como candidato a gobernador, manifestó entender “que uno de los candidatos diga que va a ver cómo bajar los costos de la energía, porque no es de Entre Ríos; y que tenga que copiar los proyectos de un simple vecino. Yo le digo que nosotros sí sabemos cómo hacerlo, porque somos entrerrianos y porque Sebastián Etchevehere tiene la voluntad política de hacerlo”.

En un acto desarrollado este domingo en la ciudad de Colón, Damasco, oriundo de Gualeguaychú y vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de esa ciudad, explicó que, respecto a las tarifas eléctricas “hemos comparado las de la Región Centro - Santa Fe y Córdoba – a fin de lograr que Entre Ríos cuente con una tarifa competitiva, incluyendo la posibilidad de tarifas estacionarias para determinados procesos productivos”. En ese sentido, aclaró que para ello, “el Gobernador debe tener la decisión política de que la provincia cuente con tarifas competitivas y en nuestro caso, Sebastián Etchevehere está convencido de hacerlo”.

“De esa manera - explicó Damasco - se deberá eliminar de las boletas de energía los impuestos provinciales, como la Ley 8916, que grava - de acuerdo a los kilovatios consumidos - entre un 13 y un 18 por ciento y también, las tasas municipales, que rondan en un 16 por ciento, con lo que la rebaja para el usuario entrerriano alcanzaría casi un 35 por ciento”, finalizó.