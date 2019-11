"Dame la plata o te quemo": las amenazas a la almacenera que asaltaron a mano armada

“Era una noche tranquila, inclusive unos chicos jugaban a la bolita cerca del local. En eso escucho el ruido de una moto y la puerta del negocio que se abre. Cuando me doy vuelta, me encuentro con una persona parada al lado de la caja que me encañonaba y me decía ‘Dame toda la plata o te quemo’”, relató Adriana, la dueña del comercio, en declaraciones a ElDía.

“Le dije que se la iba a dar, pero cuando fui a apretar un botón para abrir la caja registradora se abalanzó sobre la misma y sacó limpita la caja donde guardamos el dinero. Luego se escapó”, contó la víctima del asalto a mano armada, quien a pesar de haber pasado todo muy rápido describió el tiempo transcurrido como “segundos eternos”.

Según describió, el asaltante tenía una contextura física delgada y que en una mano portaba un arma de fuego con la que la amenazaba. También llevaba una mochila, donde en un principio pretendió que pusiera la plata.

“Por lo que me dijeron algunos vecinos, una persona lo esperaba en una moto y escaparon a toda velocidad”, finalizó la descripción del asalto Adriana, quien lamentó haber perdido alrededor de 20 mil pesos.