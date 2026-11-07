A horas del inicio de la serie de semifinales frente a Atlético Paraná, Damián De Hoyos —uno de los refuerzos que sumó Juventud Unida para los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur— dialogó con Ahora ElDía sobre la decisión de sumarse al equipo tras una exigente temporada en el Federal A con Germinal de Rawson, su rápida adaptación a la idea de juego de Daniel Waldner y las expectativas para la etapa final del certamen.

“Me sedujo que es un club importante, obviamente, y también hablé con Damián Zadel (exjugador de Juventud), quien fue compañero mío en Villa Mitre de Bahía Blanca y me contó lo que significa la institución. Sinceramente tuve un llamado de otro club para el Regional, pero decidí venir acá porque es una entidad con historia y con ganas de volver al Federal A, que últimamente peleó y estuvo ahí nomás de la puerta del ascenso”, expresó.

De Hoyos debutó con la camiseta del Decano con un doblete en la victoria como visitante ante Don Bosco de Paraná, en el inicio de los octavos de final. Luego convirtió en la vuelta y repitió en la ida de cuartos ante Social Achirense, alcanzando así cuatro conquistas en sus primeros tres encuentros disputados.

“Mi adaptación fue rápida porque hay un grupo humano muy lindo y muy unido. Yo siempre digo que no encontré egos. Hay jugadores que estuvieron en categorías más altas y no se nota para nada, son todos iguales y me hicieron sentir confortable desde el primer día. Eso después se ve reflejado en el juego. Estoy contento de poder aportar mi granito de arena y haberme sentido cómodo de entrada”.

Por último, De Hoyos le dejó un mensaje a la parcialidad de Juventud de cara a la serie con Atlético Paraná y el tramo decisivo del certamen. “Al hincha le pedimos que nos siga apoyando como lo hace siempre y que tenga paciencia, porque el equipo está bien representado. Creo que todos tenemos la misma ilusión y el mismo sueño de dar el paso hacia el tan ansiado ascenso. Somos los primeros en querer lograr el objetivo y necesitamos de todos ellos”.