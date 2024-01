Por Daniel Serorena

Recientemente ha tenido la oportunidad de lanzar el video del tema “A quien corresponda” junto a Peteco Carabajal, contando la historia de Estela Lemes, la maestra rural que fue víctima de las fumigaciones en su escuela. También ha compuesto El Fusilador, que cantó junto a la gran Teresa Parodi y en la última edición de la Fiesta del Pescado y el Vino, compartió el escenario con la murga uruguaya La Trasnochada, con quien repitió presentaciones en Montevideo, lo mismo que con el reconocido cantante y compositor Alejandro Balbis, además de haber recorrido buena parte del país con su música.

Antes de partir con rumbo a Cosquín para hacer una serie de presentaciones autogestionadas, Damián charló con Ahora ElDia y contó el panorama que se presenta para los músicos y artistas de la ciudad y la provincia. “Considero que se avizora un panorama un tanto desalentador respecto del desarrollo de la cultura en Argentina con el cierre de algunos festivales y entidades culturales de probada trayectoria”, expresó Lemes.

Al respecto, añadió que “estamos inmersos en una innegable y profunda crisis económica. Pero entiendo que en el caso de los festivales, gratuitos o no, habría que analizar con una mirada más amplia sobre cuánta gente se beneficia, se las rebusca o labura en torno a los mismos. No estrictamente sobre los escenarios. Y ni hablar de los beneficios no económicos de posicionamiento regional y turístico de las localidades. Hay muchos eventos que son perfectibles en sus producciones, pero considero un error tomar decisiones tajantes como el cese de los mismos sin un análisis más profundo”.

Sobre su experiencia como músico independiente, Damián sostuvo que “estoy muy acostumbrado a la autogestión, lo hice siempre y con los años se va adquiriendo una especie de gimnasia hacia un desarrollo profesional en soledad. El artista de este tiempo tiene que ser un poco de todo, los músicos no podemos solo tocar, porque no abundan los productores, los circuitos o los contratos. También tenemos que ser nuestra propia prensa, manejar en las rutas, hacer nuestros flyers, gestionar las notas, entrar a estudios de grabación, ensayar, escribir y registrar nuestras canciones. Debemos estar cada vez más empapados con la gestión de nuestra carrera o camino artístico”.

“Salvo contadas excepciones donde hemos podido armar un grupo de trabajo más extenso, estoy acostumbrado a esa forma de trabajo donde yo mismo soy de todo un poco”, remarcó, añadiendo que “es por eso que me preocupa el planteo de desaparición de entidades como el INAMU o FNDA. Son y han sido de gran ayuda siempre, sobre todo en los años duros de pandemia. Son muy transparentes y profesionales en el manejo de la información. Te impulsan indefectiblemente a organizar tus estrategias de trabajo para aplicar para ciertos beneficios. Beneficios que solo alivianan nuestra carrera, nadie saca réditos económicos por esto”.

Sobre su experiencia personal con los organismos que podrían dejar de existir bajo la órbita de Javier Milei, el autor de El Fusilador sostuvo que “yo opino que para crecer, hay que salir de nuestros lugares para mostrar nuestro arte con más frecuencia y al más diverso de los rincones. Con INAMU (Instituto Nacional de la Música), para poder viajar a regiones distantes y organizando pedidos con 20 días de anticipación a los eventos, podíamos solicitar descuentos de 40% en pasajes terrestres para nosotros y nuestro grupo. Esto era de gran ayuda porque no siempre hay contratos, casi siempre salimos a tocar a porcentaje y, cuanto más lejano es el concierto, más incierto y riesgoso es económicamente. INAMU respondía en ese sentido. También ayudaban a quienes necesitaban viajar para formarse, ofrecían líneas de fomento para la concreción de discos físicos. Es muy costoso grabar discos. Me gustaba porque tenían una hermosa modalidad de retribución cultural y era que teníamos que poner nuestro arte a disposición de lugares donde la cultura tiene difícil o infrecuente acceso. Entonces, a modo de agradecimiento dábamos conciertos en lugares como el Hogar de Ancianos u otros lugares que eran experiencias muy satisfactorias y enriquecedoras”.

También Lemes ejemplificó que “el Fondo Nacional de las Artes otorgaba becas de Creación Artística a los que aplicabas o no de acuerdo a una selección minuciosa que realizaban según tu propuesta y biografía. De esta manera se impulsaba la creación de nuevas obras bajo algún eje temático o concepto; te ponía manos a la obra y el dinero que te brindaban muchas veces no alcanzaba a pagar ni el 50% de esas producciones, pero por lo menos era un gran impulso para crear y crecer”.

Destino Cosquín

En el plano personal, Damián se encuentra abocado a una gira por Cosquín la semana próxima. “La idea es estar tocando mi música y dando conferencias de prensa en seis lugares distintos, todos de manera autogestionada”.

El jueves 25 estará tocando a las 21 en la Peña Oficial de Cosquín y en la Peña La Salamanca, el viernes 26 se presentará en el Espacio Zamora y en el Espacio Cultural “Takay Nina”, para cerrar el sábado 27 con tres presentaciones, inicialmente una conferencia de prensa en la Peña La Guarany, luego participará de la Marcha del Agua, la Tierra y la Vida para cerrar su gira coscoína en el tradicional Patio de la Pirincha desde las 21.

“Este caso particular y reciente es el mejor ejemplo de cómo estoy trabajando actualmente como músico autogestivo. No ha cambiado mucho este quehacer, pero sí cuesta mucho más en todo sentido, cada paso sin entidades que acompañen”.

Finalmente, Damián expresó que “el arte es importante, trascendente. Nos hace ver la realidad desde otra perspectiva. Tenemos el ejemplo cercano de la pandemia cuando todos se volcaron a consumirlo como una necesidad de alimento espiritual para la soledad y la incertidumbre”.