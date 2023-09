El artista gualeguaychuense ganó el certamen que premia a la mejor canción de la música por excelencia del Litoral. Lo hizo con un tema dedicado al referente del género Ramón Ayala. Es la tercera vez que se queda con el primer premio en esta competencia, que convoca a músicos del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina litoraleña.

La obra con la que se consagró se llama "A Ramón", y es una canción en homenaje a Ramón Ayala, el compositor de un clásico como "El Cosechero" y uno de los mayores referentes del chamamé de la historia.

"La noticia es súper reciente. La gente de la organización la quería dar hoy 19 de septiembre, Día del Chamamé", indicó Lemes, quien además agregó que "es la tercera vez que me dan este primer premio y, en esta ocasión, es muy particular porque siempre llevo en el recuerdo a uno de mis grandes mentores y maestros, que es Ramón Ayala".

“En el Día del Chamamé tuve la suerte de recibir esta distinción por parte de la fundación Memoria del Chamamé, con epicentro en Corrientes, donde participé de este concurso internacional de canciones, y es la cuarta vez que me premian en este concurso: una vez salí segundo y este es el tercer primer premio”, contó orgulloso Lemes a Ahora ElDía.

“Es un concurso internacional porque el mismo abarca a lo que llamamos la región chamamecera, que integran los sureños de Brasil, los hermanos de Paraguay, los de la República Oriental del Uruguay y las provincias argentinas del Litoral. Está destinado a los artistas de esta región”, agregó.

“Como era libre la temática para trabajar en la obra inédita, a mí se me ocurrió que homenajear a este maestro mentor y referente de todos nosotros, como lo es Ramón Ayala. Por eso hice esta canción escrita en ritmo Gualambao, que también es creación del maestro, porque no ha creado solo canciones sino también un género, como lo es este que no ha sido tan explorado”.

Para los que estén interesados, el Gualambao es un género musical del nordeste argentino, más precisamente de la provincia de Misiones. A diferencia de lo que ocurre con otras músicas del folklore, se conoce la identidad de su creador, Ramón Ayala, quien aún vive y declara su paternidad. Esto es algo que está desafiando una de las características de todo hecho folklórico: la nebulosa de sus orígenes, que se pierden en el tiempo.

Pero volviendo a la canción de Damián Lemes, esta también tiene sus particularidades: “Se llama ‘A Ramón’. Y más allá de que en la canción se percibe todo lo referente al chamamé, que es el género por excelencia en el litoral, en la letra voy nombrando y voy tirando título de grandes clásicos del maestro. Aparece la frase ‘que es cosechero’ o ‘posadeña linda’. Es una curiosidad que en la canción aparezcan estos títulos tan trascendentes”.

Conociendo a Ramón Ayala

Es un cantautor, escritor, poeta y pintor argentino. Es uno de los máximos representantes de la música del Litoral y posee una de las trayectorias más extensas en el mundo artístico sudamericano. Ramón Ayala es uno de los pocos folcloristas que acostumbra actuar con su atuendo de gaucho argentino, que consiste de un sombrero, bombacha, guitarra y botas.

Nació el 10 de marzo de 1927,2​ en el pueblo de Garupá, ubicado a 15 km al sureste de la ciudad de Posadas (capital de la provincia de Misiones), frente al río Paraná, y en la frontera con Paraguay. Es hijo de Gumercindo Cidade, nacido en Yapeyú, que fue cónsul argentino en São Borja, Brasil. Después dedicado a los negocios de panaderías y proveedurías al por mayor, en Santo Tomé.

Siempre se interesó en las canciones regionales guaraníes, y a los 14 años comenzó a tocar la guitarra. Luego se relacionó con el músico paraguayo Herminio Giménez (creador de polcas y guaranias, y de la Orquesta Folclórica de la Provincia de Corrientes). Comenzó tocando con el mendocino Félix Dardo Palorma, el correntino Rulito González y el rosarino Damasio Esquivel. Con este último chamamecero debutó en radio Rivadavia y el Palermo Palace.

Hacia 1960 creó el ritmo llamado "gualambao" con la idea de darle un estilo propio y único a su provincia, ya que Misiones carece de un ritmo peculiar o exclusivo de su locación. El ritmo está formado por dos ritmos de polca encadenados por una permanente síncopa que le confiere una fisonomía particular. Se escribe en compás de 12/8 (doce octavos), es decir que cada compás posee 12 corcheas distribuidas entre 4 tiempos.

En 1962 viajó a Cuba, invitado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Allí pudo conocer al revolucionario argentino Che Guevara, y comprobar que su canción El mensú había sido cantada en los fogones revolucionarios de la Sierra Maestra, durante la Revolución Cubana (en 1958-1959).

Luego, por espacio de diez años, viajó por España, Suecia, Francia, Italia, Rumania, Chipre, Uganda, Kenia, Tanzania, Líbano, Turquía, Kuwait Irak, las islas de los pescadores de perlas en el golfo Pérsico, Irán, Persépolis, Kurdistán (donde visitó la iglesia de los adoradores del diablo), Baréin y otros países del Oriente Medio, realizando recitales y muestras de pinturas.

En 1976 publicó su primer disco, El mensú. Además, posee cinco horas de cine filmado en la región árabe. Desde 1978 vive en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, con su esposa María Teresa.