Gualeguaychú celebra un nuevo logro artístico a nivel nacional tras la consagración de Damián Lemes como ganador del Pre Cosquín 2026 en la categoría Canción Inédita, con su obra La Yuyera. El resultado se conoció en la madrugada de este lunes, luego de finalizar las presentaciones del domingo y tras la deliberación del jurado del certamen.

La Yuyera es un chamamé de autoría propia inspirado en una historia real del barrio La Cuchilla, vinculada a una vecina reconocida por su conocimiento de hierbas medicinales y su rol solidario dentro de la comunidad. A partir de ese relato cercano y cotidiano, la canción recupera saberes populares y memoria barrial, transformándolos en una obra que conecta identidad local y tradición folklórica, y que acompañó el recorrido artístico de Lemes hasta su consagración en esta instancia nacional.

Lemes formó parte de la delegación de Gualeguaychú que participó en la final del certamen, luego de atravesar un extenso proceso de selección de alcance federal. El Pre Cosquín 2026 contó con la participación de artistas de todo el país, a través de 56 sedes distribuidas desde el Norte hasta la Patagonia. Durante más de 70 días de selectivos, desarrollados entre septiembre y diciembre de 2025, participaron más de 30.000 artistas, de los cuales cerca de 4.000 llegaron a la Plaza Próspero Molina para competir en las rondas finales realizadas entre el 13 y el 18 de enero.

Como novedad de esta edición, los artistas ganadores participarán este lunes 19 de la noche de gala de ganadores, con entrada libre y gratuita, donde cada consagrado ofrecerá un espectáculo completo frente al público, días antes del inicio del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. En ese mismo marco se llevará adelante la inauguración de La Próspero, la nueva terraza gastronómica que se suma como una de las principales obras de esta edición del festival.

La delegación local estuvo acompañada durante todo el desarrollo del certamen por el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y por el delegado de la sede Gualeguaychú del Pre Cosquín, Walter Mendoza.

La consagración de Damián Lemes representa un logro de gran relevancia para la cultura local y para los artistas de la ciudad que apuestan a la creación y a la producción de obras propias. Este reconocimiento proyecta el talento de Gualeguaychú en uno de los escenarios más importantes del folklore argentino y constituye un motivo de orgullo para toda la comunidad.