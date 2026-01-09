Gualeguaychú cerró su participación en las rondas preliminares del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026 con un balance muy positivo: cinco de los nueve rubros en los que compitieron representantes locales lograron clasificar a la instancia final, lo que reafirma el nivel artístico de la ciudad.

Las jornadas decisivas se desarrollaron los días miércoles 7 y jueves 8 de enero en la ciudad de Cosquín. Debido a las condiciones climáticas adversas y a las lluvias persistentes, la competencia del jueves fue trasladada al Centro de Congresos y Convenciones, donde el certamen se llevó adelante sin público presente, con la participación exclusiva de artistas, delegados, jurados y organización y con transmisión oficial a través de las plataformas de Aquí Cosquín.

A lo largo de ambas jornadas, los artistas de Gualeguaychú se presentaron ante el jurado oficial del certamen en distintos rubros, logrando destacadas actuaciones que les permitieron acceder a la final, instancia previa al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Los representantes locales que lograron el pase a la instancia final del Pre Cosquín 2026 fueron: Carla Daniela Chávez e Ignacio Sartori Cabrera en el rubro Solista vocal; Hernán Archaina y Cesar Cabeza como Duo vocal; La Gauchada como Conjunto de baile folklórico; Damián Lemes, autor e intérprete de “La Yuyera” en Canción Inédita; Y Gutiérrez y Jaime como Pareja de baile tradicional.

Hernán Archaina contó a Ahora ElDía cómo fue la experiencia: “Ese día tuvimos temprano una reunión con los jurados, que fue en el mismo escenario de Cosquín. Así que el hecho de haber estado previamente en el lugar donde íbamos a tocar hizo que la ansiedad que teníamos se bajara muchísimo. Eso nos tranquilizó bastante. Después nos dieron el número de orden que nos tocaba y alrededor de las 21.30 horas ya nos acreditamos y pasamos a camarines”.

El cantante describió que el escenario era pre armado y giratorio. Entonces, cuando terminaban de armar la escenografía y el sonido de una parte, giraba y comenzaba a tocar o bailar el siguiente grupo.

“Tratamos de concentrarnos, de ir viviendo el minuto a minuto para no generarnos ansiedad y nerviosismo. Obviamente ese escenario te genera algo especial, porque hay una energía que no se puede explicar, pero dicen que el escenario de Atahualpa Yupanqui tiene eso y hay una energía tremenda. Estás todo el tiempo como con piel de gallina”, manifestó Archaina.

Al principio, César y Hernán no lograban escuchar bien sus voces, pero el sonido logró acomodarse y pudieron disfrutar de su momento.

“Se nos fueron todos los nervios y decidimos entregarnos en cuerpo y alma. La sensación cuando nos bajamos del escenario fue de mucho disfrute”, afirmó.

Los resultados recién los conocieron el viernes por la madrugada. Debido a la lluvia, quienes cantaron el jueves fueron trasladados a una locación alternativa porque no paró de llover en todo el día.

“Esa instancia fue sin público, ni siquiera los que habíamos participado el día anterior podíamos ir a acompañar a nuestros compañeros, pero sí, una vez que terminaran todos los números, podíamos ir a esperar los resultados. Así que alrededor de las 2 de la mañana, fuimos al predio nos pusimos a esperar el veredicto de los jurados, que se demoró aproximadamente una hora. Pasadas las 3 de la madrugada, nos dijeron los resultados. Cuando nos nombraron, la verdad que fue una felicidad total. Fue potenciar la felicidad que ya teníamos de haber llegado a ese lugar y de haber pisado ese escenario. Además, estábamos más contentos aún de que la sede de Gualeguaychú haya podido ganar más de la mitad de los rubros para nuestra sede. Así que estamos felices también por eso y queremos seguir apostando a que la sede siga creciendo y que mucha más gente se vaya sumando los años que vienen”, resaltó Archaina.

Por su parte, Damián Lemes, finalista del certamen, relató que “estuve participando con mi canción inédita ‘La Yuyera’ y estoy recontento porque pasé a la instancia final. La semana que viene tendré que volver a Córdoba para para ver si Doña Geroma, nuestra yuyera gualeguaychuense, puede ser escuchada en el escenario más grande del folclore argentino en la Plaza Próspero Molina”.

Sobre la experiencia, Lemes dijo que “fue hermosa, a pesar de la lluvia, que obligó a cambiar de escenario para mi participación. Fuimos a un escenario alternativo, pero pudimos defender bien la canción. A la vista está que gustó. Se trata de un chamamé, un género regional y habla de Doña Geroma, una señora centenaria que caminaba los barrios de Gualeguaychú hacia los montes cercanos, buscando yuyos medicinales para las dolencias de sus vecinos”.

Además, durante la jornada del jueves, se realizó además la entrega de certificados oficiales de participación a representantes de instituciones, delegados de las distintas sedes y participantes del certamen. En representación de Gualeguaychú, recibieron los certificados el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y Walter Mendoza, delegado de la sede Gualeguaychú. La entrega estuvo a cargo del intendente de Cosquín, Raul Cardinali, junto a funcionarios municipales

Con estos resultados, Gualeguaychú vuelve a posicionarse entre las sedes con mayor nivel de desempeño en el Pre Cosquín, y se prepara para acompañar a sus artistas en la instancia final del certamen, donde competirán por un lugar en el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.