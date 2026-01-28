ORGULLO GUALEGUAYCHUENSE
Damián Lemes se presenta esta noche en Cosquin: horario y por dónde verlo en vivo
El artista gualeguaychense se prepara para presentar "La Yuyera" esta noche en el escenario Atahualpa Yupanqui, en en el festival más importante del folclore argentino. Será a las 23 horas y se podrá ver por la TV Pública
Tras ganar el Pre-Cosquin, Damián Lemes se presentará esta noche en la quinta luna del festival. Será a partir de las 23 horas y se podrá ver por la TV Pública.
