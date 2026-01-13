El reconocido músico gualeguaychuense Damián Lemes participó este domingo de la 48° Fiesta Provincial de la Chamarrita en Santa Elena , Entre Ríos. En la categoría “Chamarrita inédita Estilo Libre”, Lemes interpretó sólo en el escenario “Chamarra adentro”, una canción con letra de Hugo Spiazzi y música de su autoría, por la cual recibieron el segundo premio. Además, Lemes obtuvo una mención especial por su interpretación en guitarra y voz.