Daniel Berón: "El vecino de Gualeguaychú emitió un voto racional"

El concejal de Cambiemos dijo que las elecciones le dejaron una “mezcla de tristeza y alegría, hechos que finalmente se dieron y que desde el sector de la Unión Cívica Radical -al que pertenezco- habíamos advertido y que no fueron tenidos en cuenta. Datos visibles tales como que la gente no llegaba con su sueldo a fin de mes, a cubrir la canasta básica, problemas en las pequeñas y medianas empresas y una alta carga tributaria”. Indicó que la “sorpresa estuvo en la ciudad. La elección a nivel local fue más que buena, con una diferencia de 6000 votos contra una general que perdimos por 30.000”. Indicó que para que esto se diera “mucho tuvo que ver la sociedad de Gualeguaychú con un voto más pensado, más racional, un voto que busca más un sistema, que por ahí no se termina de consolidar en una u otra persona”.