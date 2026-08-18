El experto en meteorología y exresponsable de Defensa Civil Daniel Hernádez dialogó con Bolazo Stream y Cero sobre la creciente del río Gualeguaychú y qué se puede esperar.

“Es un repunte que se explica por tres factores: por la lluvia, hemos tenido 40 milímetros en la cuenca baja del Gualeguaychú, y 60 en la cuenca alta, esa agua va a venir; además, el río Uruguay está en valores medios y altos, pero controlado desde Salto Grande; y tenemos vientos del sudeste que ahora se han estabilizado. Entiendo que esto es un repunte propio de la época”, manifestó.

Hernández expresó que espera que la creciente no se agrave, pero resaltó que “seamos cautos con respecto al fenómeno, nos preparemos como si las cosas fueran a pasar, pero no nos desesperemos hasta que pasen”.

El experto dijo que en “la medida que vaya atenuándose la intensidad del viento sudeste, y pueda haber alguna rotación, se podría facilitar la evacuación de agua”.

Por otro lado, se refirió a cómo afectará el fenómeno de El Niño a la temporada de verano y calificó a la situación como crítica.

“La cosa es complicada, porque se está anunciando con mayor intensidad en octubre, noviembre y diciembre, y de alargarse, se extendería hasta el otoño. Eso implica que hasta abril vamos a tener los coletazos del fenómeno El Niño. Esto quiere decir que vamos a tener un Carnaval bajo este fenómeno, no digo que sea inundados o lloviendo todo el tiempo, pero sí más susceptibles a que estos eventos nos estén condicionando. El tema va a ser complejo, va a ser una pelea del día a día, de que muchos emprendedores puedan sobrellevar la situación si tienen una alternativa de relocalización de reservas. Es un verano que va a venir llovedor, donde las lluvias van a ser cortas y de alta intensidad, y eso puede comprometer el sistema pluvial, es decir, los desagües urbanos, a pesar de que se esté fuera de la zona inundable”, detalló Hernádez.