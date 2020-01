Daniel Osvaldo: "de Boca no me fui solo, a mi me echaron"

"Me siento muy bien físicamente. Pensé que iba a estar mal, pero hasta ahora me aguanto la misma carga que el grupo y termino cansados como todos, pero después me recupero bien. Ojalá pueda llegar bien a los primeros partidos, lo estamos evaluando día a día. Me adapté rápido a la carga, también tiene que ver mucho al cabeza: tengo unas ganas bárbaras y estoy como un nene que recién va a debutar. Eso no tiene que jugar en contra para no exigirme pero voy a seguir por este camino. No tengo metas de goles o partidos, sino estar a disposición", agregó el delantero ítalo-argentino.

Banfield será el club número 13 en la carrera de Osvaldo, que jugó en Huracán, Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter, Boca y Porto. Con cuatro títulos en su extensa carrera, el atacante también disputó 14 partidos con la camiseta de la Selección de Italia y marcó cuatro goles.

"Yo de Boca no me fui solo, me echaron. Después tomé la decisión de dejar el fútbol porque estaba agobiado con el ambiente y por cómo me habían tratado. Me sentí muy maltratado y decidí dejar porque mi familia y yo estábamos sufriendo. Me vinieron bien estos años para tomarme un respiro y alejarme del ambiente para volver con todas las ganas", explicó el ex futbolista xeneize y habló del perfil que se generó alrededor de su figura.

"A los jóvenes intento darles el ejemplo del trabajo, que siempre lo tuve, más allá de que acá en la Argentina muchos quisieron hacerme quedar como que no era profesional. Si no sos profesional, no jugás 12 años en Europa y 6 en la Selección Italiana. Pero como me gusta el rock and roll y, en vez de mirar un partido me miro un recital, la gente piensa que uno no es profesional y confunde algunas cosas. Sobre todo ustedes, los periodistas, en realidad, que le meten esas cosas en la cabeza a la gente", comentó Osvaldo.