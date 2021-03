Daniel Osvaldo destruyó al mellizo Guillermo Barros Schelotto

Esa etapa no fue nada fácil para el actual cantante, tuvo un gran conflicto con Schelotto y su salida no fue para nada positiva.

Este martes, en ESPN, comentó: "Con el Vasco (Arruabarrena) disfruté muchísimo, con el otro muñeco (por el Mellizo) imposible. Yo fui con la mejor, era él el que tenía un problema conmigo, yo lo amaba como jugador", y agregó: "Nunca pude hablarlo porque no era una persona que se preste a la charla".

En cuanto al trato que tenía Guillermo con el plantel, indicó: "El problema no fue sólo conmigo, el problema fue con los jugadores de jerarquía. A él le falta un poco de personalidad".

Cuando le preguntaron sobre su salida en especial afirmó que se fue "por Guillermo", y agregó que nunca se hubiese ido de Boca, "menos por un cigarrillo".

"Me quedó bronca por la manera. Somos tipos grandes, si me decís 'che la verdad no te quiero en el club busquemos una solución' y listo. La manera me pareció de cobarde", contó, y cerró: "No me interesa reconciliarme".