Daniel Osvaldo volvió a pegarle a Guillermo: "fue nefasto lo suyo"

"Yo volví por el Vasco Arruabarrena, y para mí lo echaron mal. Después pasó lo que pasó. Fue una payasada mi salida, '¿sos mi papá para decirme que no puedo fumar?". Toda la vida fumé y jugué en la selección italiana, no pasa nada", repasó sobre su enfrentamiento con Guillermo.

En diálogo con ESPN, el jugador ahondó después en las críticas hacia el Mellizo, esta vez por la Copa Libertadores 2018: "La final en Madrid la viví muy mal, se sufrió mucho. Lo que más me dolió es que se haya jugado en Madrid, después lo demás es fútbol y fue un gran partido y River ganó bien. El técnico de Boca los ayudó un poquito. Hizo todo mal, les facilitó todo y no hizo ni un cambio bien".

Sobre los vaivenes dirigenciales que empañaron aquella final, afirmó: "Así está el fútbol. A mí no me gustaría ganar un partido porque me den los puntos. Prefiero perder 7-0 a que me den los puntos. Se dio así y eso va más allá del alcance de los futbolistas. A nivel político no tenemos chances nosotros, somos los protagonistas pero somos los que menos importamos en realidad. No me equivoqué con los gordos de traje. Se reían todos, pero ahora están todos procesados los gordos de traje".