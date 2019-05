Daniel Quinteros: “ Se dieron  las condiciones y regresé al club  donde me formé ”

El entrenador inició una nueva etapa al frente de los planteles del club Neptunia. Trabaja con 25 nadadores en diferentes edades. El sábado 18 de mayo, Neptunia competirá en Concepción del Uruguay. Quinteros habló sobre las actividades que se desarrollan en el natatorio de calle Santa Fe y Rioja. También de las actividades previstas para este año que incluye la participación en diferentes competencias, además de los entrerrianos y los juegos “Evita”. El entrenador y ex nadador, después de varios años, regresó al natatorio neptuniano. En el mes de marzo se hizo cargo del plantel que se prepara para un año con una agenda cargada de actividades, aunque acotada por la situación económica. Luego del entrenamiento del viernes charló con ElDía. Dijo que “estaban dadas las condiciones para regresar a trabajar con el plantel”, y que retornaba con “todas las pilas al club donde me formé como nadador y di mis primeros pasos como entrenador”. Cabe destacar que nunca se alejó del todo. Siempre planificó los entrenamientos de los nadadores master, tanto en pileta como en aguas abiertas, además de trabajar en forma personal con algunos nadadores. Dijo que el primer torneo en el que competirá Neptunia se desarrollará el “sábado 18 de mayo en las instalaciones del club Regatas de Concepción del Uruguay”. Acotó que la actividad continuará en “ competencias que se llevarán a cabo en Gualeguay y Paraná, además de las que se puedan realizar en la ciudad”. En cuanto a la conformación del plantel dijo que el mismo está integrado por “nadadores federados, promocionales y a los que llamamos pre equipo que son quienes se están iniciando en la disciplina”.Uno de los problemas que afronta todo entidad que participa en competencias que se realizan en distintas ciudades es la de los viajes, teniendo en cuenta el costo del combustible. Quinteros indicó que “junto a la sub comisión de natación y los padres decidimos seleccionar los torneos, debido a que, económicamente, se hace complicado asistir a todas las competencias”. Agregó que el tema se “trató con otros clubes de la provincia que sufren el mismo inconveniente, razón por la cual se regionalizarían las competencias y se viajaría una sola vez a Paraná, ciudad que cuenta con tres (Echague, Rowing y Estudiantes) clubes que practican natación”.Contó que “los más grandes ( 13 años en adelante) entrenan de lunes a viernes dos horas por jornada; mientras que los más chicos vienen entre dos y tres veces por semana”. En referencia a los nadadores de aguas abiertas y master, contó que “entrenan acorde a los horarios que tienen libre para hacerlo”. Señaló que “algunos lo hacen en horas del mediodía y la tarde, mientras que otros nadan después que termina el plantel, pasadas las ocho de la noche”.