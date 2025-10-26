El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, votó este domingo en Luján, donde destacó “la calidad y la organización” del proceso electoral y la importancia de que la ciudadanía conozca los resultados “de manera rápida y eficiente”.

“Fue muy buena la decisión de haber implementado este sistema y todo lo que se ha hecho en materia de capacitación e información a la ciudadanía. Quiero destacarlo porque fue absolutamente correcto”, señaló Scioli tras emitir su voto.

El funcionario también resaltó “la gran vocación democrática de todos los partidos políticos” y valoró el trabajo de quienes garantizan el normal desarrollo de la jornada: “Saludé a todos los que están organizando y colaborando en cada escuela donde se vota”.

Consultado sobre sus expectativas, Scioli se mostró optimista y reafirmó su compromiso con el futuro del país: “Soy un hombre de fe, de optimismo. Siempre pienso en el mejor camino para la Argentina y trato de aportar mi experiencia para que el país despliegue todo su potencial. No tengo ninguna duda de que tenemos el mejor país del mundo y que lo mejor está por venir”.

Scioli adelantó que esperará los resultados en el Hotel Libertador, en la ciudad de Buenos Aires, acompañado por colaboradores y dirigentes.

Fuente: Noticias Argentinas