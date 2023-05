La carta que difundió este martes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner provocó un nuevo temblor en la interna peronista que ve cómo sus principales referentes se alejan de la competencia electoral. Su “renunciamiento” siembra incógnitas sobre los candidatos que pueden llegar a presentarse en las PASO en representación de un Frente de Todos sacudido por una situación económica que parece desbordada.

Son varios los aspirantes pero pocos los que ya están lanzados en campaña. Por el lado del kirchnerismo duro pica en punta el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Si bien en su entorno todavía mantienen la cautela, sus últimos movimientos indican que intervendrá en las Primarias. Expresa la posición más combativa de la coalición. Ya presentó en el Senado ante los integrantes del bloque oficialista a principios de mayo el Plan de Desarrollo Federal de Obras Públicas, que contempla “más de 400 encuentros de trabajo de los equipos técnicos y más de mil foros con empresas y cámaras empresariales de todo el país”.

También aceitó el contacto con varios gobernadores e intendentes afines. Se mostró en La Rioja con Ricardo Quintela y este miércoles visitará Catamarca, donde lo espera Raúl Jalil. Con ambos tejió buena relación en las reuniones del Norte Grande. Incluso, Quintela se animó a mencionarlo como uno de los políticos de mayor futuro del país. “Tenemos que ofrecer una camada de mujeres y hombres jóvenes para que entre todos podamos decidir. Y vos sos uno. Sé que recorrió toda la República Argentina, provincia por provincia, distrito por distrito, que conoce la realidad, sabe lo que es el federalismo, sabe lo que hay que hacer y cómo conformar equipos para que lleven adelante un programa de gobierno”, sostuvo el riojano, quien fue reelecto recientemente.

Ricardo Quintela alza la mano de Wado de Pedro, en una reciente visita del ministro del Interior a la provincia de La Rioja.

En el Congreso Nacional del Partido Justicialista que se realizó ayer en Ferro, al ministro se lo vio reunido con algunos intendentes del Conurbano. De Pedro, además, suele encontrarse con jefes comunales que se agrupan en la Federación Argentina de Municipios (FAM) en cada uno de los viajes que realiza por las diferentes provincias argentinas. En Catamarca replicará ese esquema. Son tiempos de rosca política intensa mientras se debate si para la coalición de gobierno es conveniente que el candidato surja por consenso o a través de las PASO.

Igualmente se espera que el acto previsto para el 25 de mayo en la avenida 9 de julio que organiza el kirchnerismo para celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, sirva para ordenar ese espacio interno.

El otro actor que está decididamente lanzado en su campaña es el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Al mediodía estará en Tecnópolis acompañando a Silvina Batakis, quien es directora del Banco Nación, en la segunda edición de BNA Conecta, una feria de negocios que durará tres días. Allí confluirá con el presidente Alberto Fernández y con un potencial competidor, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

La presencia de Scioli en el predio de Villa Martelli tiene que ver con el perfil industrialista y “desarrollista” que busca para proyectarse dentro del sector más moderado del peronismo. Luego, esta misma tarde irá hasta La Matanza invitado por Débora Giorgi (ex ministra de Industria con Cristina Kirchner y actualmente Secretaria de Producción del municipio que conduce Fernando Espinoza) para “una ronda de negocios”. Y mañana visitará el partido de Moreno, adonde lo invitó la intendenta de ese distrito Mariel Fernández, para participar de una Expo Industria.

A Tecnópolis también concurrirá el secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, representando al ministro de Economía, Sergio Massa. El líder del Frente Renovador parece alejarse de la pelea por las candidaturas y enfocarse en los mecanismos a emplear para frenar la inflación y el alza del dólar, en un momento en el que siguen drenando las reservas del Banco Central.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en el Congreso partidario de Ferro, junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el canciller Santiago Cafiero.

En el caso de Agustín Rossi todavía persisten las indefiniciones. “Venía diciendo que si el Presidente tomaba la decisión de no presentarse, yo iba a evaluar esa posibilidad. Cuando me preguntaron si competiría contra Cristina dije que no. Me puse como punto de inflexión este martes, en el Congreso Nacional del PJ. Hoy mi decisión está más cerca de ser candidato y en los próximos días lo anunciaré”, declaró en C5N anoche, dejando en claro que su vínculo equidistante con el kirchnerismo y también con los más cercanos al presidente Alberto Fernández lo posicionan como una alternativa en un escenario abierto.

“Están quienes proponen soluciones para unos pocos y que implican beneficiar a los mismos privilegiados de siempre. A ellos, el peronismo les responde con unidad y convicciones claras, para seguir ampliando derechos y gobernando para el conjunto del pueblo”, tuiteó el jefe de Gabinete esta mañana para reforzar sus intenciones.

Mientras las aguas peronistas se mantienen agitadas, otro ministro, Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad, expresó en referencia a la declinación de Cristina Kirchner que “teniendo poder de fuego, hay que competir. Siempre creí que tenía que participar. Pero ella decide. Hay un mañana sin Cristina como lo hubo sin Perón”. Cuando lo consultaron sobre la eventual posibilidad para que De Pedro sea el representante del Frente de Todos, fue contundente: “A Wado no lo tengo en mi radar”.