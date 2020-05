Daniel Shapiro defendió su accionar y criticó a la Justicia: "Montaron un circo"

Expresó que “hasta que salga una vacuna, hay tres patas fundamentales en esta situación: el distanciamiento social, la higiene y la prevención".

"La cuarentena es una herramienta, yo no incumplí con el distanciamiento social, estuve haciendo actividad física en un espacio abierto, sin tener contacto absolutamente con nadie y, en caso de cruzarme con alguna persona, yo mismo hubiera generado el distanciamiento", afirmó.

Custionó que "cuando la Policía me fue a detener, justo se largó a llover y quisieron trasladarme en la cabina de la camioneta debajo del puente para no mojarnos. Si yo hubiera subido en la cabina, hubiera incumplido con el distanciamiento".

shapiro.jpeg Shapiro fue detenido el lunes. Hoy hizo un descargo público que envió a los medios.

"Se pone el foco en que salí a correr, cuando es algo fundamental para mi salud practicar actividad física, porque considero que es necesario hacerlo para tener la claridad y lucidez mental para desarrollar mi actividad profesional”, razonó.

"Se montó un circo"

El médico se mostró molesto por el operativo que se realizó para llevarse su vehículo. “Se montó un circo desmedido para secuestrar el auto de una persona que había salido a correr, casi inmediatamente salió la foto en los portales de noticias de la ciudad, fueron seis prefectos pertrechados como para trasladar a un guerrillero" aseveró. y agregó que "tranquilamente si me enviaban una nota diciendo que tenía que llevar mi auto a Prefectura, yo lo hubiera hecho sin inconvenientes. Me llama un poco la atención tanto despliegue”.

“Dentro de las cosas que no pude sacar del auto cuando se lo llevaron, quedaron los carnets de PAMI de mis padres. Enviamos una nota pidiendo que pudiéramos tener acceso a ellos, pero no he tenido respuesta. Entonces, para secuestrar el auto, hubo rapidez y fueron 6 prefectos en forma urgente, pero no tienen tiempo para responderme sobre un pedido puntual que realicé por algo sumamente atendible, como es cuidar a los viejos”, dijo.

La opinión de los vecinos

Con respecto a los cientos de comentarios que se dijeron en las redes sociales, aseguró que “a mi no me molesta que la gente opine diferente de como lo hago yo. No me molestan los comentarios que se dijeron en los medios, entiendo que la gente tiene su mirada sobre las cosas".

"Yo necesito hacer actividad física para poder estar lúcido para realizar mi trabajo profesional, así lo entendí y estoy asumiendo las consecuencias de eso”, finalizó Shapiro.