En horas de la medianoche, personal del Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de Colombo y Neyra, donde se procedió a la detención de un hombre de 38 años por el presunto delito de Daño.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el individuo había dañado la malla metálica de un cesto, encontrándose en su poder el fragmento metálico sustraído, el cual fue secuestrado en el lugar como elemento de interés para la causa. La actuación se inició de oficio policial.

Se dio intervención al Fiscal en turno, y se llevaron a cabo las diligencias de rigor correspondientes. Se continúan las actuaciones de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad judicial competente.