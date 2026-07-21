Tras la final del Mundial 2026, en la que la Argentina perdió 1 a 0 contra España, los jugadores de la selección publicaron mensajes de agradecimiento a la hinchada y pidieron disculpas por no conseguir el premio máximo. Este martes, Emiliano “Dibu” Martínez compartió una serie de fotografías de la Copa del Mundo y dejó entrever la posibilidad de renunciar a su posición como arquero.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más”, escribió en su cuenta de Instagram. El jugador del Aston Villa regresó a la Argentina este lunes por la noche junto a parte del plantel argentino y fue recibido por miles de fanáticos que los acompañaron en el recorrido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el predio de la AFA.

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado“, siguió Dibu en el mensaje que publicó este martes por la mañana.

El arquero campeón del mundo en Qatar 2022 dio a entender que evaluará su continuidad en el seleccionado albiceleste.

Después del Mundial 2026 y del largo descanso correspondiente para las selecciones, los próximos compromisos serían amistosos de la FIFA y las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, que empiezan el año que viene.

Para cerrar, el arquero le pidió disculpas a la hinchada argentina y aseguró que hizo todo lo posible por apoyar al equipo a consagrarse campeón del mundo por segunda vez consecutiva. “Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, finalizó.

Con un rol protagonista en la final de este domingo, el arquero de 33 años recibió ocho goles a lo largo de los partidos en los que la selección trató de defender el título ganado en Qatar 2022, mientras que la ofensiva argentina anotó otros 19.

El arquero había sufrido una fractura en el dedo anular de la mano derecha menos de 30 días antes del comienzo del Mundial, durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League, recordó La Nación. A pesar de la incertidumbre inicial, el futbolista no dudó y fue titular en todos los partidos de la Argentina en el Mundial.