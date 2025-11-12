Del 17 al 20 de noviembre, Gualeguaychú se suma a la Semana Global del Emprendimiento, una iniciativa internacional que busca inspirar, conectar y potenciar a quienes impulsan el crecimiento y la transformación de la comunidad.

Organizado por Codegu – Agencia de Desarrollo Gualeguaychú, junto con la Oficina de Empleo de Pueblo Belgrano y el Gobierno de Gualeguaychú, el ciclo ofrecerá una amplia grilla de charlas gratuitas destinadas a emprendedores de distintos rubros, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para fortalecer sus proyectos y fomentar la innovación.

Las actividades comenzarán el lunes 17 de noviembre con dos encuentros presenciales en la sede de CODEGU (España 130). Por la mañana, Yanina Londra presentará “Recursos y herramientas para emprender”, abordando claves para iniciar un negocio, superar miedos y generar ideas rentables. Por la tarde, la Lic. Jessica Boniardi ofrecerá “Emprender con sentido. Sin agotarse en el intento”, una propuesta centrada en la motivación y el propósito detrás de cada proyecto.

El martes 18, la programación continuará de forma virtual con “Identidad, desarrollo y registro de mi marca”, a cargo de la Lic. Claudia Hermosid y la DG. Rosalba Becker del INTI, quienes compartirán conocimientos sobre identidad visual, registro de marcas y posicionamiento. Más tarde, el Lic. Nicolás Marín dictará “Plan de negocios: el antídoto contra las malas inversiones”, donde explicará cómo transformar una idea en un modelo de negocio sólido y sostenible.

El miércoles 19 habrá dos encuentros presenciales: por la mañana, el Lic. Paulo Alfonso ofrecerá “Registro de productos, establecimiento e inocuidad de los alimentos”, con pautas esenciales para emprendedores del sector alimenticio. Por la tarde, las contadoras Ana Victoria Salazar y Gisela Weisheim, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Departamento Gualeguaychú, brindarán “Costos para emprendedores”, enfocada en estrategias para optimizar precios y rentabilidad.

Finalmente, el jueves 20 de noviembre, la Lic. Micaela González Peroni cerrará el ciclo con “Creación de contenido y redes sociales”, una capacitación práctica sobre coherencia visual, tono de marca, creatividad y seguimiento de publicaciones, pensada para mejorar la presencia digital de los emprendimientos locales.

La participación en todas las charlas es gratuita, con inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/7PhgEd3r1g9uhfrg9