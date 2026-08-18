La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Municipio puso a disposición de las comunidades educativas de la ciudad un ciclo de charlas presenciales enfocado en la protección del Tordo Amarillo. La iniciativa busca incorporar contenidos científicos y ecológicos adaptados a cada trayecto escolar, profundizando en la relevancia biológica de esta ave representativa de la fauna regional.

Durante las dinámicas de trabajo se abordan las causas del declive poblacional de la especie, el impacto de la alteración de los ecosistemas nativos y las medidas necesarias para garantizar su supervivencia en el sur entrerriano. La propuesta pedagógica apunta a que los estudiantes identifiquen los elementos del patrimonio natural local y adquieran hábitos orientados al cuidado del entorno.

“El cronograma de talleres se adapta a los requerimientos de cada institución según el nivel formativo de los grupos. Las autoridades escolares o docentes interesados en coordinar una fecha de visita para sus cursos pueden comunicarse de manera directa con los coordinadores del equipo ambiental al teléfono 3446 53-8979”, indicaron desde la Municipalidad.