Será el 16 de octubre a las 17.30 horas en el Hospitalito Baggio. La actividad está destinada para personas que tengan bajo su cuidado a familiares con discapacidad o alguna condición. El objetivo es “cuidar de los que cuidan”.

La facilitadora del taller será Alejandra Galguera. La jornada será libre y gratuita y se presenta como un espacio de contención y reconexión consigo mismo.

“Cuidar de otros no significa olvidarte de vos”, manifestaron desde la organización del evento.

En el Mes de la Salud Mental la propuesta adquiere especial relevancia, sobre todo en un contexto donde las familias de personas con discapacidad se enfrentan a recortes de prestaciones y la no aplicación de la Ley de Emergencia sancionada por el Congreso.