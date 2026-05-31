La actividad, brindada por el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, se desarrollará en coincidencia con las celebraciones por el Día Mundial del Ambiente y dará inicio a una agenda especial programada para concientizar durante todo el mes de junio.

El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio a las 10 horas en las instalaciones del Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina”, ubicado en el Parque Unzué.

El tordo amarillo es un ave prioritaria para la conservación en el litoral argentino debido a la drástica reducción de su hábitat natural. Durante la jornada, se abordarán en detalle sus principales aspectos ecológicos, el rol fundamental que cumple dentro de los ecosistemas de la zona y la crítica situación en la que se encuentra.

Asimismo, se expondrán los lineamientos de los diversos programas de manejo y las acciones de conservación en territorio que se ejecutan articuladamente para proteger sus poblaciones remanentes y evitar su extinción.

La disertación estará a cargo de Juana Serra, técnica del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales y reconocida guardiana del tordo amarillo. Su experiencia en el monitoreo de campo y el cuidado de los sitios de nidificación permitirá a los asistentes dimensionar el trabajo diario que demanda la preservación de la fauna nativa.