El próximo martes 16 de junio, a las 8:30 horas, se realizará una jornada de promoción de la donación voluntaria de sangre en el CAPS Pueblo Nuevo. La actividad estará abierta a toda la comunidad y busca brindar información clara y accesible sobre la importancia de este acto solidario para el sistema de salud.

Bajo el lema 2026 “Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas”, el encuentro abordará distintos aspectos vinculados a la donación voluntaria, destacando el valor de contar con sangre segura y disponible en hospitales y centros de salud.

Durante la jornada se trabajará sobre la importancia de donar sangre, los requisitos necesarios para convertirse en donante, el proceso de donación y la aclaración de mitos y realidades que muchas veces generan dudas o temores en la población.

La actividad apunta a sensibilizar sobre la necesidad de contar con donantes habituales y voluntarios, promoviendo una cultura solidaria que permita brindar respuesta ante situaciones de emergencia, tratamientos médicos y cirugías.