SALUD SOLIDARIA
Darán una charla sobre donación voluntaria de sangre en el CAPS de Pueblo Nuevo
En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, se realizará una charla informativa para promover la donación voluntaria y concientizar sobre su importancia.
El próximo martes 16 de junio, a las 8:30 horas, se realizará una jornada de promoción de la donación voluntaria de sangre en el CAPS Pueblo Nuevo. La actividad estará abierta a toda la comunidad y busca brindar información clara y accesible sobre la importancia de este acto solidario para el sistema de salud.
Bajo el lema 2026 “Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas”, el encuentro abordará distintos aspectos vinculados a la donación voluntaria, destacando el valor de contar con sangre segura y disponible en hospitales y centros de salud.
Durante la jornada se trabajará sobre la importancia de donar sangre, los requisitos necesarios para convertirse en donante, el proceso de donación y la aclaración de mitos y realidades que muchas veces generan dudas o temores en la población.
La actividad apunta a sensibilizar sobre la necesidad de contar con donantes habituales y voluntarios, promoviendo una cultura solidaria que permita brindar respuesta ante situaciones de emergencia, tratamientos médicos y cirugías.