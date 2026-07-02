Desde el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo, brindarán una jornada informativa denominada "Información que cuida: aprendamos sobre tuberculosis", una propuesta orientada a la prevención y al conocimiento sobre esta temática.

La actividad se desarrollará el próximo martes 7 de julio, a partir de las 8.30 horas, en las instalaciones del efector de salud. La convocatoria es abierta a toda la comunidad y está dirigida a quienes deseen profundizar en aspectos vinculados al cuidado preventivo y la detección temprana.

Durante la charla, los equipos de salud abordarán los conceptos principales en torno a la tuberculosis (TBC), detallando en qué consiste la enfermedad, cuáles son los síntomas más frecuentes ante los que se debe estar alerta, de qué manera se transmite, las medidas de prevención cotidianas y los métodos de diagnóstico disponibles en el sistema municipal. Asimismo, se explicará la importancia de realizar los tratamientos de forma adecuada y oportuna.

El encuentro permitirá generar un ámbito de concientización que permita despejar dudas frecuentes, derribar mitos, incentivar la consulta médica a tiempo y fortalecer las pautas de cuidado individual y colectivo en el barrio.