Por Fabián Miró

Vergara señaló que “la movida de este sábado es un poco en consonancia con lo que pasó el jueves con una jornada de lucha a nivel nacional, encabezada por sindicatos disidentes, autoconvocados, colectivos como en el que estamos involucrados por una mejora salarial. En este colectivo de Trabajadores por la Ventana, una organización que no está institucionalizada y que está por fuera de lo que son los sindicatos tradicionales convoca a diferentes activos, pasivos, afiliados y no afiliados de diferentes partidos políticos. Al ser docentes hay un claro vínculo con la parte educativa, aunque también el mismo colectivo tiene su rama en la parte ambiental”, detalló y agregó que “surge como una cuestión ambiental, para después ampliar la visión de trabajo y objetivos”.

Dijo que el principal reclamo “pasa por lo económico, por la parte pedagógica y por el sistema previsional”. En lo que respecta a lo financiero indicó que “un docente de base cobra 120.000 pesos y uno con más de una década de trabajo 180.000 pesos; mientras que la canasta básica familiar está en los 250.000 pesos. En este marco, como diría Víctor Heredia, estamos sobreviviendo. Tenemos un atraso tremendo en la parte salarial por los desmanejos de los partidos políticos mayoritarios, sean de izquierda, centro o derecha, que nos han gobernado en los últimos años en la provincia y en la Nación. Ninguno de los dos partidos están exentos de culpabilidad. Esta situación económica que golpea y mucho; también afecta a los jubilados porque recordemos que los pasivos se sostienen con el aporte de los activos”.

Denunció también que “la Caja de Jubilaciones ha sufrido un manoseo tremendo por parte del oficialismo y de la oposición”, añadiendo que “el sistema previsional desde la década del 90 sufre un manejo desproporcional, en donde siempre ha sido botín para usar ese dinero supuestamente en beneficio de un bien común. El problema es de que después ese dinero no se devuelve; obviamente no hay transparencia y los números reales que ingresan y egresan de la Caja de Jubilaciones no se conocen con exactitud”.

Denunció que “pretenden llevar la edad jubilatoria más allá de los 52 en las mujeres y 54 en varones por los desmanejos ya enunciados. Y nos quieren echar la culpa a los trabajadores de que somos responsables de jubilarnos tan temprano y se olvidan de que estamos 25 años frente a alumnos en un aula. Le quieren transmitir a la sociedad que el problema es ese. Nos quieren hacer ver como culpables. Que esos 25 años no alcanzan para mantener en pie a la Caja con un mensaje del oficialismo y de la oposición, en un pensamiento en el cual no hay grieta, razón por la cual toquetean los números de la caja de jubilaciones para les siga cerrando. Producen la quiebra y ellos mismos dicen ser la solución”.

Dijo que en la parte pedagógica, producto de “la mala acción del Consejo General de Educación, vemos un desastre de enormes proporciones. Y si uno observa las propuestas de los políticos, las mismas coinciden en que los docentes tenemos que capacitarnos. Es como si los que enseñamos fuésemos los responsables de este desastre educativo y creen que lo único que hay que tocar es el perfeccionamiento docente”.