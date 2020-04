Darín, sin filtro:"Es difícil luchar contra la pandemia de pelotudos"

"Llevo la cuarentena de la mejor forma posible. Es un contexto delicado, complejo. Yo estoy bien y tengo, hasta acá, bastante paciencia. La incertidumbre es algo que nos preocupa a todos. Todos los días vivimos momentos de duelo, lo que está por venir no lo conoce nadie con exactitud. Y yo no puedo olvidarme de la gente que está sufriendo mucho, tengo una gran preocupación por lo que va a ser la llegada del virus al conurbano y a los lugares en donde la gente no esté tan bien preparada como algunos privilegiados, como soy yo y muchos de nosotros, porque el aislamiento es un privilegio. Es decir, si te podés quedar en tu casa y podés aguantar este tsunami y esto no significa que tengas que salir a la calle para darle de comer a tu familia, sos un verdadero privilegiado… Estamos viviendo una tragedia episódica", comenzó diciendo el actor enTN.

-"Hay 1.300.000 de personas procesadas por romper la cuarentena. ¿Por qué creés que hacen lo que hacen?.", preguntó Leuco.

Fue ante esa puntal consulta que Darín sentó una clara postura: “Es muy difícil ponerse en la piel de los demás. Nuestra primera reacción siempre es la condena. Yo supongo que dentro de ese numero que acabás de mencionar, tendrán razones no contempladas en las reglas dictadas que todos tenemos que cumplir. Esto no significa que no existan pelotudos. Pelotudos van a existir toda la vida. Es difícil luchas contra la pandemia de pelotudos".

Además, el actor agregó que "dentro de ese número habrá personas que tendrán razones muy profundas para romper una regla. Son razones que ni vos ni yo podemos entender en este momento. Les exigimos que se atengan a las normas para cortar la circulación (del virus) y la curva se achate. Pero en ese lote de personas, debe haber una mínima cantidad de personas que tendrán razones muy valederas para mandarse las que se mandan. Después está el gran lote de los que son los más vivos de la Tierra. Es una característica muy nuestra, muy argentina, esto de creernos que somos los más cancheros de la Tierra. Pero no quiero caer en los casos de cada uno. Cada uno arrastra su propia condena. Cada uno hace lo que puede. Pero es triste y es angustiante ver que todos estamos tratando de colaborar para cortar la circulación y que haya algunos que no lo cumplen. Algunos porque no pueden, otros porque no quieren. Con los que no quieren, nunca voy a estar de acuerdo".