“Los golpes de Estado nunca vienen con un cartel que diga ‘Esto es un golpe de Estado’, sino que le van a poner un nombre tipo Revolución Libertadora y dicen que vienen a defender a la Constitución, cuando es todo lo contrario”.

Sin embargo, Carrazza le quitó peso a la discusión por la nomenclatura: “Me parece que enfrascarnos en una discusión sobre si es o un es de ciencia política. Yo sí creo que es un golpe de estado porque hay una interrupción de un gobierno constitucional. Pero no podemos transformar todo en un Boca River y seguir aumentando la grieta. No se puede vivir así”.

El titular del radicalismo local, además, le reconoció culpas al ahora ex presidente de Bolivia Evo Morales: “Todo esto no está pasando en Bolivia no quiere decir que a Evo Morales no le corresponda algún tipo de responsabilidades: intentó quedarse a vivir en el poder y tiró de las cuerdas de la institucionalidad”, afirmó y reflexionó: “Estamos en riesgo de volver a los peores años de América latina”.

Finalmente, Carrazza reflexionó: “Los golpes militares siempre los terminó pagando el pueblo latinoamericano con sangre, pobreza y deuda. Y hemos sufrido mucho para que transformemos esto en un Boca contra River”.