En un contexto de recorte en las transferencias a las provincias y de neutralización de obras, Darío Schneider bosquejó cuál es la realidad que atraviesa el Ministerio de Planeamiento.

“Del 100% de la obra pública que había en Entre Ríos el año pasado, bajó hasta el 30%. Nosotros estamos con una propuesta de reinicio de obra, que es parte del esfuerzo que está llevando adelante la gestión para poder retomar la obra pública y lo estamos haciendo con aquellas obras que están en un grado de avance importante o que tienen una importancia estratégica. También sabemos que hay muchas obras que por ahí se van a retomar en una segunda etapa y tenemos la expectativa que el tesoro provincial se vaya recuperando durante el año conforme vayamos recuperando la actividad económica en general del país”, señaló el funcionario.

Y agregó: "Uno pide un poquito de paciencia porque realmente es corta la manta y los recursos son muy escasos. Hoy estamos haciendo todo esto con 3.000 millones de pesos por mes digamos que es el poco flujo de dinero que podemos garantizar de acá a fin de año lo que implicarían 14,000 millones de pesos aproximadamente de inversión”.

En este sentido, Schneider se refirió al tratamiento de la Ley Bases y cómo su aprobación podría impactar en la economía de la provincia: “Allí hay un paquete fiscal que indica o que prevé algunos impuestos que van a ser coparticipables y eso generaría ingresos a todas las provincias y, obviamente, a la provincia Entre Ríos”.

En tanto, si bien expresó su esperanza de que se apruebe la normativa, el ministro fue crítico con la gestión de Javier Milei: “El desfinanciamiento de las provincias es real y es importante, eso implica o genera toda esta situación y la pregunta de cómo seguimos y, qué prioridades ponemos para poder tener algún nivel de inversión. Nosotros somos los primeros defensores de la obra pública, de la inversión del Estado, porque decimos que si no hay inversión no hay desarrollo posible. Como gobierno estamos tratando de colaborar con el gobierno nacional pero no vamos a dejar de defender nuestros intereses como provincia y eso es lo que estamos haciendo”.