En la previa a la tercera noche de Carnaval, Ahora ElDía conversó con Candela Gómez (Papelitos), Rosario Sánchez (Marí Marí), Daiana Delgui (Kamarr) y Camila Carro (Ará Yeví) para conocer qué significa para ellas ocupar el destacado rol de pasista, cómo es su vínculo con las batucadas que las acompañan y qué expectativas tienen para esta edición.



Candela Gómez (Papelitos)



Tiene 22 años y es de Gualeguaychú. Es profesora en su propia academia de danza. Su primera participación en el Carnaval fue en 2018, como integrante de la carroza de cierre de Papelitos. Este es su cuarto año consecutivo como pasista.

“Mi rol como pasista dentro del circuito lo vivo muy feliz y estoy muy agradecida de que confíen en mí por cuarto año consecutivo. Trabajar con Martín Piaggio y Los Pibes ha sido de lo mejor que me ha regalado el carnaval porque son una batucada maravillosa, donde solo reina el disfrute y las ganas de generar un producto de alto nivel. El objetivo es seguir superándonos cada sábado. Hemos recibido mensajes maravillosos de los que han presenciado el show, y eso nos hace sentir contentos y con ganas de más más y más. Agradezco mucho a quienes hoy hacen que pueda volver a soñar despierta con este puesto que tanto amo”.

Rosario Sánchez (Marí Marí)



Tiene 26 años y es de Gualeguaychú. Es profesora de danzas contemporáneas, stretching, pilates y personal trainer. Su primera participación en el Carnaval fue en 2012. Este es su tercer año como pasista.

“Vivo este rol con mucha felicidad. Es un año de grandes desafíos ya que me toca representar y llevar por delante 2 roles muy importantes de la comparsa como es el de pasista y bastonera de apertura. Con la batucada somos un gran equipo Este es el tercer año que estamos junto a Batería Aplanadora así que ya tenemos confianza y nos conocemos. Con Mauro Andrada, el director, formamos un lindo equipo y los dos aportamos ideas. Los chicos de la batucada ya son amigos así que todo fluye y tiramos todos para el mismo lado. En cuanto a las expectativas, solo intento disfrutarlo como todos los años y dar lo mejor de mi todos los sábados”.

Daiana Delgui (Kamarr)



Tiene 31 años y es profesora de danza árabe, samba y ritmos libres. Tiene su propia academia llamada “DD Studio”. Su debut en el Carnaval fue en 2011 junto a Kamarr. Este es su cuarto año como pasista, pero antes había ocupado este rol en 2015, 2017 y 2019.

“Estoy disfrutando mucho esta edición y eso me pone muy contenta. Súper feliz de volver a ocupar el rol de pasista en Kamarr, y contenta que mi cuerpo me permita bailar todo el circuito al ritmo de los tambores. Mi conexión con la batucada es muy buena ya que venimos trabajando desde Julio y hemos logrado conformar una hermosa conexión, sobre todo con Fabián Iturburúa, director de Tempo do Samba. Es el primer año de esta batucada se presenta en el Carnaval, así que para mí es un honor poder estrenarla. Espero seguir disfrutando como hasta ahora, con el Corsódromo colmado y alentando nuestro paso”.



Camila Carro (Ará Yeví)



Tiene 26 años, es dermatocosmiatra y tiene un centro de estética. Su primera participación en el Carnaval fue en 2013. Si bien este es su tercer año como pasista, es su debut en este rol dentro de Ará Yeví.

“Estoy viviendo la edición 2025 del Carnaval del País de la mejor manera. Me siento muy acompañada, mimada y querida por toda la familia del Club Tiro Federal y Ará Yeví. Con Leo Stefani y los chicos de la batucada Sonido de Parche nos llevamos súper bien. Entre todos supimos armar un gran equipo porque son re compañeros. La expectativa que tengo para este año es disfrutar mucho y poder dar mi mejor versión todos los sábados en la pasarela del Corsódromo, sorprender al público en las tribunas y, por sobre todo, divertirme porque ser parte del Carnaval es algo de lo que más disfruto hacer en la vida”.