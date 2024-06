El plato en la mesa de los argentinos siempre fue un tema sensible. En épocas del “no hay plata”, muchos se las rebuscan para evitar que el “no hay comida” golpee las puertas de sus casas. En parte, esta es una de las causas del escándalo por el stock de alimentos sin distribuir en la órbita del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que derivó en la renuncia de quien era secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre. Esa parálisis también tiene otra cara: el ajuste del Estado en programas de políticas alimentarias.

La cifra de la licuación indica que este rubro retrocedió 14% en los primeros cuatro meses de este año, en comparación con igual período de 2023. El concepto de políticas alimentarias incluye la asistencia a comedores y los programas específicos del Gobierno, entre ellos la Tarjeta Alimentar, cuyo aumento en lo que va del año creció fuertemente. También contempla las compras de alimento para asistencia social, un rubro en el que las adquisiciones del Ejecutivo mostraron un impacto. Sin embargo, no incluye los planes asistenciales que no tienen un objetivo alimentario específico, como la AUH o las pensiones no contributivas, que el Gobierno busca potenciar en su objetivo de romper las intermediaciones políticas.



Según el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Gobierno ejecutó $542.593 millones en políticas alimentarias durante el primer cuatrimestre del año (los datos de mayo aún no están consolidados).







Entre enero y abril de 2023, el por entonces Ministerio de Desarrollo Social, que estaba a cargo de Victoria Tolosa Paz, había transferido en concepto de políticas alimentarias unos $169.412 millones. A simple vista, es un número menor que el anterior. Sin embargo, el poder de compra de ese dinero era mayor que lo que gastó Capital Humano. Este desgaste provocado por la inflación es lo que en la jerga económica se llama licuadora y, aplicada en la comparación entre ambos valores, deriva en una reducción del 14% en términos reales pese a que nominalmente en 2024 se destinó más dinero.



“Todo lo decide ella”, dijo a LA NACION una fuente vinculada al Gobierno en referencia a Pettovello. En paralelo, funcionarios de Capital Humano consultados sobre este ajuste en términos reales decidieron no responder preguntas sobre el tema pese a los reiterados intentos.

El propio presidente, Javier Milei, declaró en más de una oportunidad: “Licuadora permanente también es motosierra”. En este caso, se desconoce si las partidas alimentarias continuarán debajo de la inflación pero, en esta comparación entre los primeros cinco meses de 2023 y los de 2024, resulta necesario aclarar que no es lo mismo la dinámica de la gestión de un gobierno que llevaba casi cuatro años en el poder que uno que apenas daba sus primeros pasos.







Las licitaciones y adjudicaciones de comida a cargo de Capital Humano y del exministerio de Desarrollo Social presentan distintos matices interesantes: uno sobre las cantidades adquiridas y otro sobre el dinero pagado.

En el sitio gubernamental Comprar, donde el Estado nacional publica sus compras, Capital Humano no registra ningún proceso abierto entre enero y mayo. La única adquisición de alimentos la realizó a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Según la licitación publicada por este organismo, se adjudicaron 1.485.000 litros de aceite y 660.000 kilos de lentejas. Esa fue la única compra de alimentos de Capital Humano que la nacion pudo detectar tras analizar el sitio Comprar y preguntar a funcionarios del Gobierno.

A su vez, el mismo relevamiento en el sitio oficial Comprar, detectó varias compras de alimentos del Ministerio de Desarrollo aunque en volúmenes diferentes entre enero y mayo de 2023. En ese sentido, la cartera que era dirigida por Victoria Tolosa Paz compró 600.000 kilos de hortalizas, 100.000 kilos de frutas y verduras, 19.000 kilos de leche en polvo, 54.000 mil kilos de yerba, 48.000 kilos de harina, 86.400 kilos de puré de tomate, 26.400 de arroz, 484.704 litros de aceite y 151.875 litros de agua mineral sin gas.

De esta manera, se podría decir que la gestión de Pettovello compró aproximadamente un tercio menos de alimentos cuantificables en kilos, como lentejas, hortalizas, frutas, arroz, leche en polvo, y casi 3,5 veces más de aceite.





La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto a quien era secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre.



En términos económicos, la licitación realizada a través de la OEI en beneficio del Ministerio de Capital Humano suma un costo de $3.651.940.179 mientras que las adjudicadas entre enero y mayo de 2023 ascienden a $649.801.332,8. Esto significa que la compra de este año fue un 462% más cara que las adjudicaciones aludidas de 2023.

Esto muestra un matiz paradójico ya que desde OEI habían explicado que el proceso en el que intervino habría generado ahorros en comparación a licitaciones anteriores.

Un gran interrogante es por qué el Gobierno involucró a un tercero en un acto de gestión tan simple como la compra de alimentos. Hasta el momento, ninguna voz oficialista explicó la razón por la cual utilizó a la OEI para comprar aceite y lentejas. En paralelo, las condiciones generales del convenio que firmó la organización con el Ministerio de Capital Humano sostiene: “El Comité de Evaluación [de la OEI], redactará el Informe de Evaluación, donde se explicitarán los detalles del análisis de cada propuesta y se recomendará la preadjudicación, la cual deberá ser aprobada por el Órgano de Contratación [el ministerio]”. Esto significa que el Gobierno casi no participó en la única licitación de compra de alimentos del área encargada de la contención social.

Pese al recorte demostrado en partidas de políticas alimentarias, Milei respaldó a Pettovello y, en medio del escándalo por la no distribución de comida almacenada, compartió gráficos que muestran que el valor de la Asignación Universal por Hijo está en su valor más alto en términos reales desde 2019. “Y después critican a Pettovello”, concluyó el Presidente.



Fuente: La Nación