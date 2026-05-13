Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que el intendente Mauricio Davico recorrió y supervisó este martes la etapa final de las obras de reconstrucción del boulevard Pedro Jurado, donde se desarrolla la colocación de la carpeta asfáltica en el tramo comprendido entre Artigas, frente a la Terminal de Ómnibus, y Urquiza, con una finalización prevista para dentro de 15 días.

En este contexto, Davico adelantó que una vez concluidos los trabajos en el boulevard, el Municipio pondrá en marcha de inmediato el asfaltado de 150 cuadras, una de las promesas centrales que hizo en la Apertura de Sesiones Ordinarias de este año.

"Siendo cauteloso, y si no llueve, los trabajos definitivos con respecto a la reconstrucción y reasfaltado del boulevard Pedro Jurado finalizarían dentro de 15 días, e inmediatamente nos pondremos a trabajar en una de las promesas más ambiciosas: el asfaltado de 150 cuadras", remarcó.



La obra, que se realiza desde hace semanas en el boulevard Pedro Jurado, comprende la reconstrucción de aproximadamente 19.000 metros cuadrados de calzada —equivalentes a 49 cuadras de 70 metros— con una inversión total superior a los 1.000 millones de pesos, financiada íntegramente con fondos propios y ejecutada por personal municipal bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

Por su parte, el director de la Planta de Asfalto y supervisor de la reconstrucción del boulevard Pedro Jurado, Jonathan Ríos, explicó: "Esta semana comenzamos con la etapa final del trabajo con la ejecución de la carpeta asfáltica. El viernes pasado habíamos preparado la superficie con el geotextil y el granceo final. La planta se puso en marcha a las 3 de la mañana para calentar áridos, y ya a las 5:30 AM comenzamos con los primeros trabajos".

Y agregó: “En el 60% del boulevard Pedro Jurado se le ha hecho un bacheo profundo, en algunos lugares a una profundidad de 50 centímetros, donde se le debió sacar todo y poner material nuevo. Va a quedar muy bien la obra”.



Por otra parte, Ríos adelantó que "para encarar el asfaltado de las 150 cuadras hemos armado un esquema de cuadrantes para intervenir de acuerdo a la cercanía geográfica entre las distintas cuadras para no mover todas las maquinarias de un extremo al otro".