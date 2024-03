En el recinto del Honorable Concejo Deliberante, el intendente Mauricio Davico dejó inaugurado el 41° Periodo de Sesiones Ordinarias. “Necesitamos ser un gobierno austero en la administración de los recursos”, aseguró en el comienzo de su alocución.

Ante un salón colmado -donde estuvieron presentes todos los funcionarios de primera línea, las autoridades de todas las fuerzas de seguridad, el juez Federal Hernán Viri y directivo de varias instituciones civiles-, el intendente comenzó su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias destacando que “somos una de las ciudades de Entre Ríos con menor cantidad de funcionarios políticos de la provincia, lejos han quedado esos más de 110 funcionarios que había en la gestión anterior, nosotros hemos reducido a la mitad la planta política”.

“A eso le debemos sumar que un 30 por ciento de la planta política está compuesta por trabajadores de planta permanente que conocen como nadie al Estado municipal”, valoró.

“Necesitamos ser un gobierno austero en la administración de los recursos. La misma austeridad que tuvimos al armar nuestro gabinete, la estamos teniendo para gobernar”, aseguró el intendente y luego continúo: “En 2017, la Municipalidad tenía un total de 1200 personas como empleados, entre plantas permanentes y contratados; pero en 2023 asumimos con más de 1500 personas, un 25% más en la planta de personal”.

En esa misma sintonía, Davico señaló que al asumir “encontramos trabajadores que cobraban sin trabajar, horas extras pagadas sin constancia de haberse realizado, trabajadores que cobraron sin tener regularizada su situación contractual, sin decreto que ordenara su contratación ni la firma del contrato propiamente dicho, incluso en algunos casos desde el inicio de 2021”.

“Solo en noviembre de 2023 se realizaron un total 42.934 de horas extras, lo que, sumado a las compensaciones por tareas extraordinarias, tuvieron un impacto presupuestario de más de 94 millones de pesos. Esas horas alcanzaban para contratar 536 trabajadores de planta permanente o pagar 858 contratos de monto fijo”.

Sin embargo, una vez que dejó de criticar o exponer falencias de la gestión de su antecesor, Martín Piaggio, Davico anunció la reducción y la eliminación de tasas: “Ya instruí a las autoridades de Rentas Municipal para eliminar el 100% de las actuaciones administrativas. Ya no van a tener que pagar, entre otras cosas, la inscripción de comercios e industrias; la solicitud de libre deuda; o los sellados municipales de planos”, comenzó y agregó: “Vamos a eliminar los derechos de edificación a fin de potenciar nuevas obras e incluso vamos a dar un plazo para aquellos vecinos que necesiten regularizar su obra sin costo”.

“Mi objetivo es aliviar la situación de los contribuyentes, por eso, de un total de 50 tasas, derechos y sellados que existen actualmente vamos a eliminar el 56% y trabajaremos para seguir eliminado y reduciendo tasas”, afirmó el intendente.

En otro pasaje de su alocución, Davico detalló la restructuración del funcionamiento de las habilitaciones comerciales. “Desde el primer día trabajamos en destrabar los más de 400 expedientes que estaban cajoneados y hoy podemos decir que estamos al día. En lo que va de 2024 logramos aumentar la efectividad del área en más de un 40%”, remarcó.

A su vez, el intendente informó que pondrá en marcha de manera inmediata dos demandas solicitadas desde hace muchos años por los comerciantes: “Fue nuestro compromiso y hoy lo efectivizamos. Por un lado, desde mañana no correrá más la rehabilitación comercial” y por otro comunicó que “comenzará a funcionar la ‘Habilitación Express’, que simplifica y favorece el desarrollo de pequeños y medianos comercios. Vamos hacia la optimización en el sistema para que en cinco días hábiles se logre la habilitación”.

En otro tramo del discurso se refirió a uno de los próximos proyectos que tratará el Concejo Deliberante: la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial: “Quiero contarles sobre nuestro planeamiento territorial para la ciudad. Tal como nos comprometimos en campaña, en abril pondremos en marcha la revisión integral del Plan de Ordenamiento Territorial, el conocido POT. Ha quedado demostrado su incapacidad como normativa para el normal desarrollo sostenible de nuestra ciudad. Es necesario construir una normativa que apoye la transformación positiva, equilibrada y sostenible de nuestro territorio. Por eso, vamos a convocar a los vecinos, emprendedores e inversores a que se sumen a un plan de desarrollo local sostenible. Lo haremos, como prometí, con todos los sectores de la comunidad; con los protagonistas de las actividades económicas y sociales de nuestra ciudad; con las instituciones intermedias; ONGs y organizaciones barriales; y trabajando codo a codo con todos los colegios profesionales, como tiene que ser”.



Sobre las nuevas inversiones y el futuro de la actividad industrial y comercial de la ciudad, Davico afirmó que “otras Cámaras del resto del país quieren venir a ver cómo va a funcionar de aquí en más Gualeguaychú respecto a las inversiones, y lo más importante que siempre preguntan es la seguridad jurídica” y agregó que “desde la Dirección de Producción se trabaja en la ampliación de la matriz productiva local, por lo que se prevén acciones para la promoción del cultivo de algas y microalgas, la producción de energías alternativas a través de un recurso disponible como es la biomasa, la producción de fertilizantes orgánicos y el cultivo de hortalizas”.

Finalmente, se refirió a los mercados municipales, como el del Munilla, el de la Vieja Terminal y el del ex Frigorífico, afirmó que continuarán, pero que los insumos y los mantenimientos no correrán más por cuenta del Estado sino que se administrarán por un sistema de consorcio: “Nos hemos propuesto que estos espacios se autofinancien, paguen expensas, canon y luz. Lo que está bien no solo se mantendrá sino que se mejorará. Los mercados son recuperaciones de espacios públicos puestos en valor que hay que atender y fortalecer”.

Luego de realizado el repaso por todos los ejes de su gestión frente al gobierno municipal, el intendente dejó formalmente inaugurado el cuadragésimo primer período Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.