A través de sus redes sociales, el intendente Mauricio Davico subió una captura de pantalla de la publicación en la que el Gobernador contó los presuntos hechos de espionaje al interior de la Casa Gris. Junto a la foto, el mandatario local agregó: "Prácticas como estas no pueden ocurrir más, toda mi solidaridad con nuestro gobernador Rogelio Frigerio y con el secretario de la Gobernación Mauricio Colello".

El mensaje de Davico se produjo horas después de que Frigerio denunciara públicamente el hallazgo de tres dispositivos de espionaje en su despacho y en la Secretaría General de la Provincia.

Al respecto, el fiscal Santiago Alfieri explicó que los dispositivos fueron encontrados por personal policial durante un barrido preventivo de rutina.

“Nos reportaron que habían encontrado, dentro de unos dispositivos de apariencia como sensores, los elementos suficientes para el registro de imágenes y de audio”, confirmó Alfieri. En total, se detectaron tres cámaras ubicadas en puntos estratégicos: el despacho del Gobernador, el pasillo hacia el ascensor privado y una oficina posterior que ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo y donde funciona la Secretaría de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello.

Sobre la infraestructura del “espionaje”, Alfieri fue contundente al afirmar que “no era una instalación precaria”. El cableado estaba empotrado en las paredes, lo que sugiere una planificación y una ejecución formal en algún momento del pasado. “Hubo una instalación empotrada de cables”, detalló

Una de las incógnitas principales era si los dispositivos estaban activos al momento del hallazgo. Al respecto, el fiscal aclaró que, si bien estaba todo el tendido, no se encontraron los equipos de grabación en el extremo final de la conexión.

“La parte final de la instalación estaba menos sensible, (había) una tapa y una pared. No había un DVR grabando lo que sucedía en ese espacio al momento del hallazgo, ni un dispositivo de retransmisión remota”, explicó Alfieri. Sin embargo, esto no descarta que hayan sido retirados recientemente o que hayan funcionado en el pasado.