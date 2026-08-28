Davico: "Con el arreglo de maquinarias nos ahorramos 20 millones de pesos al mes en alquiler"
El intendente Mauricio Davico pasó por la mañana de Bolazo Stream y Cero, y habló sobre su política en materia de obras públicas.
“Al principio le teníamos que contar a la gente las circunstancias en las que trabajábamos, nosotros tuvimos que decir que había una sola moto niveladora, ahora hay 4 trabajando, tres nuevas y una del Ejercito. Hoy se deben alquilar un 10% de la maquinaria que se alquilaba antes. Agarramos máquinas que estaban rotas y las arreglamos, teníamos a la persona que sabía manejarla y estaba cobrando un sueldo. Hace poco arreglamos una máquina, y el arreglo nos salió 11 millones, pero nos ahorramos 20 por mes, con el percutor”, contó Davico.
Sobre el asfaltado de calles, el intendente fue enfático y dijo que seguirán haciéndolo hasta el último día de gestión. Además, respondió a las acusaciones de que todavía se sigue comprando asfalto a pesar de contar con una nueva planta asfáltica.
“Nosotros compramos muy poco asfalto frío porque para bachear no podemos prender la planta, por el volumen que produce. Para hacer bacheo, vamos a seguir comprando asfalto frío”, sentenció.
En torno a la planificación de los cortes de calles por arreglos, reconoció que “fuimos mejorando” y apuntó que existe una estrategia: “lo que pasa es que tenemos baches por todos lados. Yo prefiero que los vecinos se enojen ahora, pero cuando esté arreglado te lo agradezcan. Cuando pasas por un lugar donde golpeaba el auto y ya no lo hace más, es mucha satisfacción”.
Davico mencionó que hay cerca de tres frentes de asfaltado abierto y que prefiere asfaltar cinco cuadras bien que 10 diez mal.
“Es lo que nos pasó con la calle Lestonnac, y Primera Junta, no era tirar asfalto y listo, yo quiero solucionarlo de fondo”, destacó.
Además, adelantó que en breve anunciará las obras de un nuevo Acceso Sur: “Estamos muy avanzados en las conversaciones para hacerlo nuevo entero hasta el boulevard Pedro Jurado, y por Artigas conectar todo hasta la ruta 14, con rotondas nuevas. Pero lo voy a comunicar cuando esté materializado”.