Ante unos 500 militantes, Davico instó a votar la lista violeta y respaldar el proyecto encabezado por el Presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio en las elecciones del 26 de octubre. “En Gualeguaychú somos gente de trabajo que quiere progresar, por eso en esta elección debemos ser claros: no volver al pasado ni a políticas que hipotecan el futuro de nuestros hijos y nietos”, afirmó.

El acto, que inicialmente se pensó dentro del club pero fue trasladado a la calle lateral por la amplia concurrencia, contó además con la presencia de Francisco Fiorotto, intendente de Pueblo General Belgrano y presidente del partido Nueva Generación Entre Ríos. Fiorotto alentó a acompañar a los candidatos de la alianza: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida al Senado; Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider a la Cámara de Diputados.

Puede interesarte



Davico también explicó -de manera didáctica- a los asistentes el funcionamiento de la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que se implementará por primera vez en estas elecciones. “Es nuestro deber enseñar cómo se vota: marquemos con decisión en la última columna, a la derecha, la lista violeta, la 502, para continuar el camino iniciado por el Presidente Milei y el gobernador Frigerio”, señaló.

El intendente cerró su discurso subrayando el trabajo realizado en los últimos 20 meses: “Hemos trabajado para ordenar el desastre heredado. Si ratificamos este rumbo, consolidamos el cambio, la responsabilidad y los esfuerzos que ya muestran resultados. Si volvemos al kirchnerismo, volvemos al desorden, al despilfarro y a la corrupción”. Davico anunció además que el próximo lunes los candidatos del frente y el gobernador Rogelio Frigerio cerrarán la campaña en Gualeguaychú.