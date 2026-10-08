Desde el Municipio informaron que culminó la renovación total de la cuadra de 3 de Caballería comprendida entre Pasteur y Edison, trabajos que se realizaron en una superficie de 455 metros cuadrados y 70 metros lineales de extensión.

Según comunicó la Municipalidad, el intendente Mauricio Davico, luego de inspeccionar los trabajos realizados, retiró las vallas y dejó el tránsito habilitado. Luego, recorrió la zona recompuesta y habló con los vecinos de la zona.



"Esta calle estaba mal hecha. No tenía el suelo cemento que correspondía, había tierra negra", aseguró Davico. Y manifestó: “El compromiso de nuestro gobierno es hacer las cosas bien. Esto estaba todo ondulado, deformado, era un desastre. Entonces, ¿qué hicimos? Levantamos todo, hicimos el suelo cemento, le pusimos hormigón y arriba, el articulado, como corresponde. Hasta nuestro último día de gestión vamos a seguir reconstruyendo las calles de Gualeguaychú y siempre con la plata de los impuestos, porque el compromiso de nuestro gobierno es hacer las cosas cada día mejor".

De acuerdo con la explicación del Gobierno local, “la decisión de rehacer la cuadra completa surgió al comprobarse, cuando se comenzó a remover el pavimento, que el asiento era muy arenoso y con barro, un estado que descartaba la reparación parcial de los sectores dañados prevista en un principio”.

“La nueva estructura se completó con una base de hormigón con malla de 15 centímetros de espesor, una capa de cuatro centímetros de arena compactada y los adoquines articulados originales, que fueron limpiados, refaccionados y recolocados en su lugar. Tras el retiro de los adoquines, se excavaron 28 centímetros de profundidad, se extrajo la totalidad de la tierra arenosa y se compactó el terreno natural para obtener la base que recibió el hormigón. Previo al hormigonado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias ejecutaron todas las conexiones nuevas de agua y cloaca del sector, además de las reconexiones necesarias”, detallaron.