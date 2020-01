No fue un comienzo de año tranquilo para Pueblo Belgrano: el primer día hábil de 2020, el dueño del predio donde está el basural decidió cerrar el acceso al mismo luego de que se venciera el contrato vigente y no llegara a un acuerdo para una renovación. Esto dejó a los camiones recolectores sin un lugar para depositar la basura, y el conflicto obligó a la intervención del Secretario de ambiente de Entre Ríos Martín Barbieri, quien arribará este viernes a la vecina localidad para destrabar el conflicto.

“La idea es buscar una solución definitiva a este tema para erradicar el basural, hemos hechos todas las gestiones con la provincia y con nación para que esto pase. Tenemos el mismo problema del 95% de los municipios de todo el país. Todos están afectados por los basurales. Creo que sería la solución lógica un convenio con el Ecoparque de Gualeguaychú”, afirmó el intendente de Pueblo Belgrano Mauricio “Palito” Davico en declaraciones a ElDía desde Cero (FM 104.1).

Según explicó el mandatario esta solución no sólo sería la más inmediata, sino que sería una buena manera de invertir recursos de manera óptima: “Hacer una planta de reciclado en Pueblo Belgrano cuesta 60 millones de pesos, y nosotros no los tenemos y para nosotros es totalmente inviable. Para esto, necesitamos financiación externa, como puede ser Provincia o Nación. Y en este sentido, es mejor invertir 30 millones en la ampliación del Ecoparque de Gualeguaychú que 60 millones en una planta nueva en Pueblo Belgrano. Esto sería regionalizar, y la opción de una planta propia sería una mala administración de los recursos”.

Embed

“Esta opción la he hablado tanto con el intendente Martín Piaggio como con el secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud Martín Roberto Piaggio, y la idea es que se bajen recursos para que se mejore el Ecoparque de Gualeguaychú para poder hacer un convenio, pero por ahora no lo hemos conseguido. El Estado de Gualeguaychú también ve con buenos ojos esta solución porque es la más lógica”, agregó Davico.

“Estamos en una situación económica del país que no es fácil y además tenemos que ver de dónde sale el financiamiento. Por eso, además de tratar de arreglar el problema inmediato con el dueño del terreno del basural, con el Secretario de Ambiente de la provincia Martín Barbieri y con el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico Juan José Bahillo, quienes tienen toda la buena predisposición para resolver este tema, hablaremos sobre esta solución”, adelantó.

“Hemos trabajado en el tema y le hemos puesto mucha pila, pero lamentablemente algunas veces eso no alcanza. Este basural hace 40 años que está, no es que cuando asumí tomé esa decisión de que ese basural exista”, resaltó “Palito”.

Sobre el conflicto con los dueños del basural, el problema que requiere una solución más inmediata, Davico afirmó que “la idea es resolver todo esta semana en base a las posibilidades del municipio y que el privado no salga perjudicado, sobre todo porque esto es un servicio público que estamos brindando”.

Finalmente, el Intendente de Pueblo Belgrano se refirió al tema que más críticas despertó en la comunidad, como fue la decisión de descargar la basura en cercanías de una escuela: “Fue una decisión de Francisco Fiorotto (Secretario de Coordinación de Gobierno) para resolver el hecho de que no había donde descargar un acoplado. Decidió hacerlo en el terreno que tenemos frente a la escuela Tabaré y lo respaldo en esa decisión porque no teníamos donde descargar la basura y lo0s desechos sólo estuvieron horas en ese lugar. Ahora ya no están más frente a la escuela Tabaré. Sin embargo, seguro que este hecho va a ser tomado por la oposición y lo usará para decir que instalamos un basural nuevo frente a la escuela, pero todos sabemos que eso no es así”.