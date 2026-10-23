En conversación con Ahora ElDía, el intendente adelantó que las posibilidades para traer a la ciudad otros eventos deportivos internacionales como el Mundial de Canotaje, son muy altas.

“El presidente de la Federación dijo que están encantados con cómo se hizo todo. En toda la costanera tenemos un gran escenario, hay gente que está puntuando, desde los baños hasta la limpieza. Eso hace que tengamos grandes posibilidades de tener dos torneos muy importantes. Un mundial, que quizás en más grande que este, pero hay que postularse, y lo más seguro es un Panamericano en donde vendrían más atletas, pero eso el año que viene. Pero vamos paso a paso”, manifestó.

El intendente Mauricio Davico recorrió el Mundial de Canotaje esta mañana con el acompañamiento del Secretario Daniel Scioli y otros funcionarios provinciales y municipales.

En este marco, Scioli manifestó que “si un evento sale bien, es la carta de presentación para otros que se puedan dar en el futuro”. Además, destacó el desempeño de Gualeguaychú como anfitrión y el nivel de la competencia.